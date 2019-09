Egal, ob auf dem Weg in den Job, im Berufsalltag oder in der Freizeit – häufig mit dem Auto unterwegs sind viele. Worauf Vielfahrer achten sollten?

Unter anderem auf Müdigkeit. „Unser Körper ist in der Nacht nicht für Aktivität gemacht“, so ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Daher kann gerade nachts Müdigkeit beim Autofahren zum Problem werden. Absoluter Tiefpunkt sei zwischen 2 und 4 Uhr morgens. Insbesondere dann, wenn man schon mehr als 16 Stunden wach ist, steige die Wahrscheinlichkeit, dass der Schlafdruck steigt. Ein weiteres Tief – wenn auch nicht so schlimm wie nachts – gebe es nachmittags zwischen 14 und 16 Uhr.

"Der Schlafdruck kommt abrupt"

Woran man erkennt, dass man müde ist? Wenn sich Phasen, in denen man aktiv ist, das Fenster öffnet, schließt, öffnet, Kaugummi sucht und kaut, am Radio rumdreht, und ruhige Phasen abwechseln. Wenn man grantiger wird, die Stimmung sich verschlechtert, die Fehleranfälligkeit steigt. „All das signalisiert, dass man eine Pause machen sollte“, so Seidenberger.

Was man tun kann? Die meisten versuchen es mit Kaffee, verrät die Verkehrspsychologin. Oder auch mit Energydrinks und koffeinhaltigen Limonaden. Doch: Energydrinks würden die Müdigkeit maskieren. Man fühle sich sehr leistungsfähig. Dieses Gefühl kann aber plötzlich verschwinden. Und: „Der Schlafdruck kommt abrupt.“ Manche glauben auch, dass Telefonieren wach hält, doch wenn man müde ist, braucht der Körper Schlaf. Daher rät sie:

Pausen machen.

Die Fahrt in 2-Stunden-Etappen gliedern! Und nach ein bis zwei Stunden eine Pause machen. Am besten einen Kaffee trinken und 20 Minuten powernappen. Dazu kann man sich ja den Wecker stellen. Bei Pausen macht es auch Sinn, ums Auto rundherum zu laufen, um sich ein wenig zu aktivieren.

Auch andere fahren lassen.

Wenn man merkt, dass man müde wird, kann der Beifahrer – falls einer mit ist – übernehmen.

Apropos: Viele Autos haben bereits Schlafüberwachungssysteme, die Alarm schlagen, wenn etwa das Lenkrad nicht mehr bewegt wird oder sich die Augenlider nicht so verhalten wie bei einem wachen Menschen. Aber: „Auf Hilfsmaßnahmen würde ich mich nicht verlassen“, betont Seidenberger. Statt dessen plädiert sie für einen aufmerksamen Beifahrer, der auch wach ist. Denn: „Wenn alle Mitfahrer schlafen, tut sich auch der Fahrer schwer.“

Aufmerksam bleiben.

Gerade auf Strecken, die man kennt, die monoton sind, ist die Gefahr groß, nicht mehr aufmerksam zu sein und Müdigkeit zu ignorieren.