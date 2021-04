Doch das muss nicht so sein! Die Redaktion des Tech-Portals Wintotal.de hat zusammengestellt, mit welchen Tipps ihr euch im Video-Call von eurer besten Seite zeigen könnt.

Beleuchtung des Gesichts

Die perfekte Gesichtsbeleuchtung: Frontal und leicht erhöht

Die wichtigste Grundregel für eine gute Ausleuchtung des Gesichts lautet: Frontalbeleuchtung! Das Licht sollte im Idealfall direkt von vorne kommen, aber eine maximal zu 45° seitlich versetzte Lichtquelle ist auch noch in Ordnung. Stark seitlich eingestelltes Licht wirft zu kräftige Schatten, die weniger schmeichelhaft aussehen.

Außerdem sollte das Licht leicht von oben kommen, am besten ist ein Winkel von ca. 30° über Augenhöhe. Das Gesicht am besten leicht nach unten halten.

Auf Lichtqualität achten

Die Beleuchtung sollte nicht direkt von der Glühlampe kommen, sondern bspw. durch einen Lampenschirm gefiltert werden. Das Licht wirkt so sanfter und wirft weichere Schatten. Auch spezielle Produkte wie Softboxen können dafür verwendet werden.

Kamera leicht erhöht einstellen. Die Kamera sollte nicht unter Augenhöhe eingestellt sein, da so eine weniger vorteilhafte Ansicht entsteht.

Kamera leicht erhöht stellen

Die Kamera sollte ein wenig erhöht, am besten ca. 30 cm über Augenhöhe eingestellt werden. Außerdem sollten Sie beim Sprechen in die Kamera schauen, da sich die Teilnehmenden so mehr angesprochen fühlen.

Hintergrund dunkler als Vordergrund

Der Hintergrund in der Videokonferenz sollte auf jeden Fall weniger stark beleuchtet sein als der Vordergrund bzw. der Gesichtsbereich, da sonst das Gesicht zu dunkel wirkt. Insbesondere sollte man es vermeiden, vor einem Fenster zu sitzen, da das helle Licht von hinten das Gesicht in Relation dazu besonders ins Dunkel taucht. Der Hintergrund sollte möglichst ruhig und aufgeräumt wirken. Ein paar dekorative Details wie Pflanzen, Bücherregale oder Bilder verleihen dem Hintergrund eine persönliche Note. Zu viel sollte im sichtbaren Bildbereich aber optisch nicht los sein, da das wiederum ablenkt.

Neutrale Kleidung wählen

Bei der Outfit-Wahl solltet ih auf neutrale Farben setzen und auf zu starke Muster verzichten. Vor allem Karos und Streifen können die Bildaufnahme beeinträchtigen und zu Verzerrungen des Videos führen. Auch sollte der Kontrast zwischen Hintergrund und Oberteil nicht zu stark sein. Auch auf blütenweiße Oberteile sollten Sie lieber verzichten: diese können das Licht zu stark reflektieren.