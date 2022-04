AK-Analyse: Günstiges Online-Buchen oder Shoppen ist ein Glücksspiel

Werbung

Das zeigt eine AK-Analyse bei 30 Preisen mit bis zu 20 verschiedenen Geräten bei fünf Online-Anbietern in sechs Bundesländern. Die auf den Endgeräten angezeigten Preise unterschieden sich um bis zu 128 Prozent. Es gibt aber weder einen besten Zeitpunkt noch ein bestes Gerät, um auf Shoppingtour zu gehen. Einzig: Der Ort scheint keine so große Rolle zu spielen.

„Bei Online-Buchungen kommt es auf das Endgerät und möglicherweise auch auf das Surfverhalten an. Wo sich Konsumentinnen und Konsumenten befinden, spielt keine so große Rolle. Preisvergleiche für Online-Buchungen oder Online-Shopping werden zunehmend schwieriger. Es ist insgesamt nicht nachvollziehbar, wovon die unterschiedlichen Preise tatsächlich abhängen“, sagt Sandra Nowak aus der AK Niederösterreich-Konsumentenberatung.

Achterbahnfahrt bei den Preisen am gleichen Tag

Der AK-Test zeigt: Die größte Preisdifferenz gab es am gleichen Tag bei swoodoo.at für einen Flug nach Mallorca – auf 17 Endgeräten (alle Arten) war ein um 128 Prozent höherer Preis angezeigt worden als auf einem Smartphone (Wien). Bei fluege.de war bei einem Flug nach Larnaca am gleichen Tag auf 13 Laptops und iPads (Wien, Tirol, Salzburg, Niederösterreich, Kärnten) ein um 64 Prozent höherer Preis angezeigt als auf allen sechs Smart- und iPhones (Wien, Tirol, Steiermark, Salzburg).

Bei booking.com war am gleichen Tag für ein Hotel in Sardinien auf einem Laptop (Tirol) und iPhone (Salzburg) ein um knapp 34 Prozent teurerer Preis angezeigt worden als auf einem Smartphone (Tirol). Bei Amazon wurde an einem Erhebungstag bei einem von acht abgefragten Produkten bei vier Laptops (Wien, Tirol, Kärnten) ein um 1,5 Prozent höherer Preis angezeigt als bei den anderen Endgeräten.

Berg- und Talfahrt bei den Preisen innerhalb von zwei Wochen

Bei den meisten Buchungen und Produkten änderten sich die Preise bei den einzelnen Endgeräten mindestens einmal im untersuchten Zeitraum – aber nicht bei allen Endgeräten und nicht im gleichen Ausmaß. Die größte Preisschwankung zwischen 8. und 19. März orteten die AK-Tester*innen bei einer Flugbuchung über fluege.de nach Mallorca: Der Preis schwankte bei drei Smartphones (Wien, Tirol, Steiermark) und einem iPhone (Wien) um knapp 183 Prozent (362 Euro). Bei swoodoo.at betrug die größte Preisschwankung im Erhebungszeitraum bei einem Endgerät rund 148 Prozent, bei opodo.com 91 Prozent, bei booking.com 28 Prozent und bei amazon.at rund 18 Prozent.