Wie bringt sich Man(n) heutzutage ein? .

Am 12. Juni ist Vatertag – der Tag, an dem Väter und Männer geehrt und in den Mittelpunkt gerückt werden. Wie auch am Muttertag werden die Herren der Schöpfung mit Geschenken überrascht. Während die beiden Geschlechter an ihrem jeweiligen Feiertag nahezu identisch gefeiert werden, herrscht nicht in allen Bereichen des Alltags Ausgewogenheit – wie etwa in der Haushaltsführung: Eine aktuelle Studie von Vorwerk Österreich und des Meinungsforschungsinstitutes TQS zeigt, Männer leisten ihren Beitrag im Haushalt, aber nicht im gleichen Umfang.