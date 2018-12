Wenn die Niederösterreicher den Jahreswechsel feiern, ist für viele ein Silvesterfeuerwerk ein absolutes Muss.

Bei einem sorglosen Umgang mit den Feuerwerkskörpern können allerdings rasch gefährliche Situationen entstehen, so der für Konsumentenschutz zuständige LHStv. Franz Schnabl: „Die Beachtung einfacher Grundregeln sorgt dafür, sicher in das neue Jahr zu starten. Denn noch immer werden die Gefahren von Feuerwerkskörpern unterschätzt. Unfälle ziehen meist schlimme Verletzungen nach sich.“

Auf Billigkäufe verzichten

Schnabl rät unbedingt dazu, auf Billigkäufe aus dem Ausland zu verzichten, oder sich gar selbst am Bau von Knallkörpern zu versuchen: „Diese stellen das größte Sicherheitsrisiko dar! Bei einem Kauf von Feuerwerkskörpern aus dem Fachgeschäft, samt ordnungsgemäßer Einhaltung der Gebrauchsanleitung, sollte dem sicheren Gebrauch eines Silvesterfeuerwerks nichts im Wege stehen. Eines muss jedoch auch beim sicheren Gebrauch klar sein: Feuerwerkskörper gehören nicht in Kinderhände!“

Beim Abfeuern selbst ist ein ordnungsgemäßer Sicherheitsabstand zu Menschen, Gebäuden bzw. Autos einzuhalten. Sogenannte „Blindgänger“, sprich nicht zündende Feuerwerkskörper, müssen mindestens 15 Minuten unberührt liegen gelassen werden, ehe man sie unverzüglich ungebraucht machen sollte.

Rücksicht auf die Tierwelt geben

Abschließend wüscht sich Franz Schnabl – im Sinne der Tierwelt – weitestgehend auf Knallereien zu verzichten: „Wenn der/die eine oder andere in diesem Jahr auf Knallkörper, zumindest in den Tagen vor und nach Silvester, verzichten würde – Hund, Katze und alle anderen Tiere würden es ihm/ihr bestimmt danken! Feuerwerke auf die Minuten vor und nach dem Jahreswechsel zu beschränken wäre schon eine enorme Erleichterung für das Nervenkostüm der Tierwelt, für die diese Zeit eine besondere Tortur darstellt. Bitte denken Sie an unsere Vierbeiner und kommen Sie gut und sicher ins neue Jahr! Prosit Neujahr!“