Wer kennt das nicht: Die Geschenke sind noch nicht gekauft, die Kekse noch nicht gebacken und man weiß gar nicht, wo man bei den Vorbereitungen für den Heiligen Abend beginnen soll. Die Beschaffung des Christbaums, der natürlich am Weihnachtstag nicht fehlen darf, stellt für viele Niederösterreicher einen zusätzlichen Punkt auf der To-Do-Liste in der Vorweihnachtszeit dar. Zahlreiche Verkaufsstellen in Niederösterreich bieten den Service an, Christbäume bis vor die Haustüre zu liefern.

Bestellen oder nicht bestellen?

Wer Zeit in der stressigen Vorweihnachtszeit sparen und keine Nerven beim Transport des Baumes verlieren möchte, kann sich dieses Jahr ganz einfach einen Baum liefern lassen. Das Bestellen hat den Vorteil, dass Sie sich den Baum direkt am 24. Dezember zustellen lassen können. Dadurch müssen Sie sich keine Gedanken wegen der Lagerung oder des Transports machen.

Weihnachtsbäume gibt es jedoch in verschiedenen Größen und Formen. Wer besonderen Wert auf die Optik des Baumes legt, sollte sich die Auswahl vor Ort anschauen. Bestellte Bäume laufen Gefahr, den eigenen Erwartungen nicht zu entsprechen. Holen Sie sich daher bei ihrem Verkäufer alle Informationen ein, die Sie brauchen, bevor Sie einen Baum bestellen!

Tipp: Planen Sie rechtzeitig!

Bei Möglichkeit sollte man alles, was schon vor dem 24. Dezember erledigt werden kann, auch erledigen. Dies ermöglicht einen stressfreieren Heiligen Abend. Jährlich machen immer mehr Menschen Gebrauch von dem Christbaum-Lieferservice, der in ganz Niederösterreich angeboten wird. Um zu verhindern, am 24. Dezember womöglich sogar ohne Christbaum dazustehen, sollte man mit der Beschaffung nicht zu lange warten.

Wo bestellen?

In Niederösterreich gibt es 154 Nadelbaumanbieter, die in der Vorweihnachtszeit den Service der Baumzustellung anbieten. Mithilfe der Website www.weihnachtsbaum.at können Sie die Anbieter ganz in Ihrer Nähe ausfindig machen.

Dieser Beitrag wurde in einer Lehrveranstaltung im Zuge einer Kooperation mit dem Bachelor-Studiengang Medienmanagement an der FH-St. Pölten erstellt.