Das gehört auf den Weihnachtstisch…

DRINKS AT HOME Die Online-Plattform Drinks At Home von MOËT HENNESSY holt erstklassiges Barfeeling sowie die Lieblingsdrinks nach Hause! 16 sensationelle Bottled-Cocktails von 8 unterschiedlichen Bars, die in Wien am selben Tag oder gewünschten Termin zugestellt werden und auch österreichweit verschickt werden können, machen bei jeder Laune Lust auf mehr. Perfekt für eine Online-Weihnachtsfeier, ein Zoom-Treffen mit Freunden oder eine Überraschung für die Liebsten. Mehr Infos unter: www.drinks-at-home.at.

HAKUMA: Weihnachten wird GRÜN! Die drei Superhelden von HAKUMA vereinen puren Geschmack und kommen jetzt in nachhaltigen Kartondosen. Ob Hakuma Energy, Hakuma Focus oder Hakuma Refresh – diese 100% natürlichen Premium-Eistees schenken nicht nur viel Kraft für die Festtage, sondern machen sich auch richtig gut als Basis für den Weihnachtspunsch.

BARILLA: Pasta zu Weihnachten? Hier schlägt das italienische Herz höher! Fast jeder hat eine kulinarische Tradition an den Festtagen – ob Truthahn, Raclette oder Fisch. Das neue Pesto Basilico e Peperoncino von BARILLA verleiht jedem – auch festlichem – Gericht das gewisse Etwas und erwärmt nicht nur den Gaumen.

SÖREN HERZIG: Warum sich nicht mal vom Haubenkoch SÖREN HERZIG an den Feiertagen verwöhnen lassen? Mit den herzigen XMAS Packages für zu Hause in der Variante „normal“ oder „veggie“ ist ein Weihnachtsessen für 2 oder 4 Personen wie von Zauberhand kreiert. Einfach via E-Mail vorbestellen, am 20.12. von 16 bis 18 Uhr abholen und genießen! Ein schönes Geschenk für alle FeinschmeckerInnen ist auch ein Gutschein für das Restaurant Herzig.

Das gehört unter den Weihnachtsbaum….

GUERLAIN: Die weihnachtliche Golden Bee Kollektion von GUERLAIN ist voller atemberaubender Geschenke, auch für sich selbst. Ob die festliche Lidschattenpalette, die sowohl ein tolles Tages- sowie ein Feiertags-Look zaubert, oder die zwei neuen limitierten, matten Rouge G Lippenstifte mit den passenden Hülsen – die XMAS Collection von GUERLAIN sorgt für begeisterte Blicke.

Lidschattenpalette: UVP 78,00

Rouge G Lippenstift (Nr.32 & Nr.64): UVP 33,00

Rouge G Hülle (Golden Ruby & Golden Diamond): UVP 36,00

ARDILLA & BELOCHKA: Handgemachte Accessoires und Betten für den Liebling auf 4 Pfoten von ARDILLA & BELOCHKA erfreuen nicht nur alle Vierbeiner, sondern auch das Herr- und Frauchen. Die in Österreich von Hand gemachten Hundebetten können je nach Wunsch sowie auch passend zur Inneneinrichtung angefertigt werden und sind obendrein zu 100% waschbar. Ein XMAS-Highlight: das aktuelle Hundebett aus der Winter Collection im winterlichen Chalet-Still.

UVP 180,00 EUR // erhältlich bei https://www.luxusbetten.com oder https://carsten-schulze.com

MOËT HENNESSY: Edle Spirituosen sowie festliche Limited Edition Geschenkboxen von MOËT HENNESSY sind ideal zum Verschenken und Einschenken. Rauchige Whiskys, feine Cognacs, Premium-Vodka sowie hochwertige Champagner sorgen für außergewöhnliche Festtage voller Genuss und Freude. Ein besonderes Geschenk und ebenso ein Hingucker ist die limitierte Hennessy V.S Golden Bottle in mattem Gold.

UVP 35,00 // erhältlich im Lebensmitteleinzelhandel