100 x 1 Million extra bei EuroMillionen

EuroMillionen hat bereits viele Spielteilnehmer:innen zu Millionären gemacht. Am Freitag, dem 3. Februar 2023 bekommen sie Gesellschaft von zumindest 100 weiteren Gewinner:innen. Denn es besteht bei dieser außergewöhnlichen Runde nicht nur die Chance, den Europot zu knacken, sondern es werden unter allen in den teilnehmenden Ländern abgegebenen Tipps 100 mal 1 Million Euro zusätzlich verlost. Die Promotion nennt sich „Shower of Millionaires“, und es geht dabei tatsächlich um viele Millionen.

Alle an diesem Freitag teilnehmenden EuroMillionen Tipps nehmen automatisch an der Verlosung dieser 100 Millionen Euro teil. Dafür wird eine Buchstaben-Ziffern-Kombination auf der EuroMillionen Quittung aufgedruckt. Die gewinnbringenden Kombinationen werden unter anderem in den Annahmestellen der Österreichischen Lotterien und über win2day veröffentlicht.

EuroMillionen kann in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie auf win2day.at gespielt werden. Entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels Anteilsscheines, Team Tipp oder per EuroMillionen Abo. Und natürlich über die Lotterien App. Annahmeschluss ist am Freitag, dem 3. Februar um 18.30 Uhr.