130 EuroMillionen-Superpot - am Freitag

Eine spannende Woche bei EuroMillionen steht bevor, denn am Freitag, den 29. September 2023 geht es für „5 plus 2 Richtige“, also für den 1. Gewinnrang, jedenfalls um einen dreistelligen Millionenbetrag, auch dann, wenn der Europot bis dahin geknackt werden sollte. Es steht nämlich der dritte Superpot des Jahres auf dem Programm und das heißt, EuroMillionen dotiert die Gewinnsumme für „5 plus 2 Richtige“ an diesem Tag auf 130 Millionen Euro auf.

EuroMillionen kann in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie auf win2day.at und über die Lotterien App gespielt werden. Annahmeschluss für diese Freitagsziehung ist am 29. September um 20.00 Uhr.

Die Höhe des 1. Gewinnranges ist übrigens limitiert und kann bis maximal 220 Millionen Euro anwachsen. Ein darüberhinausgehender Gewinnbetrag wird dann dem nächstniedrigeren Gewinnrang zugeschlagen.