38 neue Millionäre an einem Tag

„Sammeln und Gewinnen“ lautet jetzt noch bis zum 3. September 2023 das Motto bei Rubbellos. Wer ein Rubbellos – und zwar ganz egal, ob das ganz neue „Lucky Diamonds“, das traditionelle „Cash“ oder irgendein anderes – in einer Annahmestelle kauft, erhält einen Sammel-Sticker für den Rubbellos Sammelpass dazu. Mit fünf Stickern ist der Sammelpass komplett und zur Teilnahme am Gewinnspiel berechtigt. Verlost werden insgesamt 15 mal 1.500 Euro.

Den fertig beklebten Sammelpass wirft man in einer Annahmestelle in die Sammelbox. Unter allen vollständig beklebten und eingereichten Sammelpässen werden an drei Ziehungstagen – und zwar am 17. August, am 31. August und am 14. September – jeweils fünf Gewinne zu je 1.500 Euro gezogen.

www.lotterien.at, www.win2day.at