Das neue Rubbellos heißt „Tic Tac“

Auf dem neuen Rubbellos ist das Spiel „Tic Tac Toe“ abgebildet. Einziger Unterschied zum gleichnamigen allseits bekannten Spiel, man muss die Kreuze und Kreise nicht mehr selbst setzen, sondern darauf hoffen, dass Fortuna sie bereits in die richtige Reihenfolge gebracht hat. Es geht nämlich darum, drei Kreuze oder drei Kreise in einer Reihe, Spalte oder Diagonale zu finden. Der Betrag in den außenstehenden Pfeilen zeigt an, welchen Betrag man im Falle des Falles gewonnen hat. Der Hauptpreis beträgt 30.000 Euro und ist in einer Losserie zweimal enthalten. Die weiteren Gewinnmöglichkeiten gehen von 3 bis 1.000 Euro.

Das Rubbellos „Tic Tac“ ist zum Preis von 3 Euro in den Annahmestellen der Österreichischen Lotterien erhältlich. Die Ausschüttungsquote beträgt 56%, die Chance auf einen Gewinn liegt bei 1:3,01.