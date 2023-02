Es geht wieder um 130 Millionen Euro

Werbung

Am Freitag, den 3. März 2023 geht es bei EuroMillionen mit dem ersten Superpot des Jahres um garantierte 130 Millionen Euro. Ein Betrag, der so in Österreich noch nicht gewonnen wurde. Der österreichische Rekord kommt aus dem Jahr 2008, liegt bei 55,6 Millionen Euro und wurde in Kärnten gewonnen. Sollte es bei der Ziehung am 3. März keine Quittung mit den „5 plus 2 Richtigen“ geben, bleiben die 130 Millionen im Topf und erhöhen den Europot der Folgerunde.

EuroMillionen kann in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie auf win2day.at gespielt werden. Entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels Anteilsschein, Team Tipp oder per EuroMillionen Abo. Und natürlich über die Lotterien App. Annahmeschluss für den Superpot-Freitag ist am 3. März um 18.30 Uhr.