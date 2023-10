EuroDreams: 20.000 Euro pro Monat für 30 Jahre

„Lebe deine EuroDreams“ heißt es seit Montag, den 30. Oktober 2023 und gemeint ist damit das neue Spiel, dessen Hauptgewinn in Höhe von 20.000 Euro netto pro Monat, für 30 Jahre, es ermöglicht, „die beste Version seines Lebens“ zu leben.

Die Österreichischen Lotterien haben gemeinsam mit den von EuroMillionen bekannten Ländern Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg und der Schweiz das völlig neue Wettscheinspiel EuroDreams auf den Markt gebracht. Die Spielformel lautet „6 aus 40“ plus „1 aus 5“, das heißt, man kreuzt sechs Zahlen in einem Zahlenfeld von 1 bis 40 an, und eine „Traumzahl“ in einem Zahlenfeld von 1 bis 5. Es gibt insgesamt sechs Gewinnränge, wobei die „Traumzahl“ nur im ersten Gewinnrang zum Tragen kommt. Der erste Gewinnrang sind „6 plus 1 Richtige“, und dafür gibt es monatlich 20.000 Euro für einen Zeitraum von 30 Jahren. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt 1:19.191.900.

Der zweite Gewinnrang sind „6 Richtige“, und dafür gibt es 2.000 Euro monatlich für fünf Jahre*). Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt 1:4.797.975.

Es wird bei EuroDreams zwei Ziehungen pro Woche, und zwar jeweils am Montag und am Donnerstag geben, die jeweils in Paris durchgeführt werden. Die erste Ziehung findet am Montag, den 6. November 2023 statt.

EuroDreams kann in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien, über win2day – das ist die Spieleseite der Österreichischen Lotterien im Internet – und über die Lotterie App gespielt werden. Ein Tipp kostet 2,50 Euro, und man kann entweder einen Wettschein ausfüllen oder per Quicktipp teilnehmen.

Foto: Österreichische Lotterien

www.lotterien.at, www.win2day.at