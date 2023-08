Jetzt gibt´s bei Lotto „einen Tipp drauf“

Im Zeitraum von 28. August bis 3. September 2023 erhalten alle Spielteilnehmer:innen, die mit einem Lotto Wettschein oder -Quicktipp mindestens zehn Lotto Tipps spielen, einen Lotto Gratistipp geschenkt.

Die Aktion gilt für alle Kanäle. Es werden also alle Zehn-Tipp-Scheine mit einem Gratistipp belohnt, egal ob sie in der Annahmestelle, über win2day oder in der Lotterien App gespielt werden. Einzige Ausnahme bilden der Lotto Anteilsschein und -TeamTipp. Sie müssen in der Annahmestelle gespielt werden, um an der Aktion teilzunehmen.