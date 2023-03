Lotterien Tag im kärnten.museum

Werbung

Auch wenn die Gewinne bei Lotto, Brieflos & Co nicht ganz so hoch wie erhofft gewesen oder gar ausgeblieben sind, die Quittungen und Lose der Österreichischen Lotterien öffnen am Freitag, dem 31. März 2023 wieder gratis Tür und Tor zum nächsten Lotterien Tag. Dieser führt ins neu eröffnete kärnten.museum in der Klagenfurter Museumgasse.

Das neue Universalmuseum, das den Wandel zum Inhalt hat, kann dabei auf vielfältige Art und Weise entdeckt werden: Angeboten werden Führungen in deutscher und slowenischer Sprache, sowie in Gebärdensprache. Als besonderes Highlight können Museumsgäste in die Welt der Stille eintauchen und eine spannende Reise abgeschirmt von der klanglichen Außenwelt unternehmen, Gebärden-Karaoke inklusive.

Das Museum ist am Lotterien Tag von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Teilnehmerzahlen an den Führungen sind begrenzt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Detaillierte Informationen zu den zahlreichen Führungsterminen findet man unter lotterientag.at.