Hallo Sommer, hallo 30.000 Euro

Die zigtausend ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen der Österreichischen Bergrettung leisten Tag für Tag Großes und vielfach Lebensrettendes. Man kann ihr Engagement, bei dem sie im Notfall ihr eigenes Leben für die Berg- und Wanderbegeisterten riskieren, nicht genug würdigen. Die Österreichischen Lotterien leisten seit dem Jahr 1991 gerne einen Betrag dazu, dass dringend notwendige Ausrüstungsmaterialien angekauft werden können.

„Die Zahl der Einsätze sowie der zu bergenden Personen steigt seit dem Ende der Reisebeschränkungen stark an. Die Gefahr in den Bergen wird leider von vielen Personen unterschätzt", zeigt sich Präsident Stefan Hochstaffl besorgt, „und das spiegelt sich auch in den Einsatzzahlen wider. Zu insgesamt 9.336 Einsätzen mussten die Bergretter:innen alleine im Jahr 2022 ausrücken. Dabei wurden 6.582 Verletzte versorgt und mehr als 2.000 Hilfestellungen gegeben. Für 266 Personen kam leider jede Hilfe zu spät.“

Vorrangiges Ziel der Bergrettung ist es, die Unfallkurve deutlich zu senken. Die Österreichischen Lotterien unterstützen als Partner die Bergrettung beim wichtigen Thema Unfallprävention. Hinweise auf eine sorgfältige Tourenvorbereitung und Sicherheitstipps findet man auf www.bergrettung.at.

