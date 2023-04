Lotto Bonus-Ziehung am 14. April

Dass Schwimmflossen den Schwimmhäuten von Wasservögeln nachempfunden sind, ist vielfach bekannt. Dass die Architektur des Eiffelturms von der Struktur des Oberschen­kelknochens inspiriert ist, ist vielleicht weniger geläufig.

Die Forschungsdisziplin „Bionik“ – als Verbindung von Biologie und Technik – macht sich die Genialität der Natur zunutze und überträgt die natürlichen Strukturen und Mechanis­men in technische Innovationen. Und genau diesem Thema widmet sich die aktuelle Ausstellung des Technischen Museums Wien, die den Namen „BioInspiration“ trägt.

Wer am Freitag, den 14. April 2023 in der Zeit von 9.00 bis 18.00 Uhr mit einem Spiel der Österreichischen Lotterien, also etwa einem Lotto-, Toto- oder EuroMillionen-Quit­tung, einem Brief- oder einem Rubbellos zum Technischen Museum in Wien kommt, erhält freien Eintritt. Und unternimmt, begleitet von mehr als 200 Objekten, Medien­installationen und interaktiven Stationen eine erstaunliche Reise durch die verschiedens­ten Anwendungsbereiche der Bionik. Angefangen von der Antike bis hin zu Forschung der Gegenwart.

Um 10.15 Uhr und 13.30 Uhr finden Führungen durch „BioInspiration“ statt, um 11.15 Uhr gibt es eine Hochspannungsvorführung, jeweils mit beschränkter Teilnehmerzahl.

Weiters wurden zwei Führungen mit sozialem Aspekt, und zwar für das Lernhaus des Roten Kreuzes am Schwendermarkt und für geflüchtete Frauen aus der Ukraine, zur Ver­fügung gestellt.

Detaillierte Informationen zu den Lotterien Tagen findet man unter lotterientag.at.

