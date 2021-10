Der ländliche Raum liegt voll im Trend, auch durch die Corona-Krise hat es wieder mehr Menschen in die Natur gezogen. Doch damit steigen auch Konflikte, da unterschiedliche Interessen und Nutzungen aufeinandertreffen. Mit ihrem neuen Projekt „Für a guats Miteinand‘“ laden die Bäuerinnen Niederösterreichs alle dazu ein, sich gemeinsam um das Land mit seinen vielen Funktionen zu kümmern.

NÖ Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger erläutert die Zielsetzung des Projekts: „Wir Bäuerinnen wollen an möglichst vielen hochfrequentierten Punkten am Land sogenannte LANDe Platzl aufbauen und betreuen. Dort finden alle Anrainer, Wanderer und Gäste wertvolle Hinweise zum rücksichtsvollen Verhalten in der Natur und Motivierendes zum neuen Bewegungstrend ‚Plogging‘. Plogging bedeutet, dass während des Spazierens, Wanderns oder Laufens gleichzeitig Müll aufgesammelt und umweltgerecht entsorgt wird. In den nächsten Monaten werden wir auch gemeinsam mit unseren Projektpartnern Landwirtschaftskammer NÖ, den NÖ Umweltverbänden und der Hagelversicherung entsprechende thematische Aktivtage entwickeln und ab Herbst Schritt für Schritt umsetzen.“

Das große Ziel ist also, Bewusstsein für die Natur zu schaffen und Hilfestellung für ein rücksichtsvolles Verhalten zu geben. Viele Stationen mit dem Namen „LANDe Platzl “ wurden bereits eröffnet. Nach und nach wurden etwa 50 Infotafeln in Parks, auf Wiesen und an Geh- und Wanderwegen in den verschiedenen Gemeinden von Bäuerinnen, von Privatpersonen, von den Gemeinden oder von Vereinen aufgestellt. Jedes LANDe Platzl wurde von einer Bäuerin eröffnet, und zwar in Verbindung mit Aktivitäten wie Kräuterwanderungen, Walkingtreffs, Wandertouren oder Ferienspielen. Jede dieser Infostationen besteht aus drei Tafeln: dem LANDe Platzl der Bäuerinnen, einer Orientierungslandkarte „Für a guats Miteinand‘“ und einer Tafel zum Thema „Bewegung mit großem Mehrwert“.

„Ganz besonders zu unserem Erfolg hat Michael Göschelbauer beigetragen“, lobt Gebietsbäuerin Roswitha Hollaus. Göschelbauer ist WIR(Wienerwald Initiativ Region)-Obmann der acht Gemeinden Altlengbach, Maria Anzbach, Neulengbach, Eichgraben, Brand-Laaben, Neustift-Innermanzing, Kirchstetten und Asperhofen, darüber hinaus Bürgermeister von Altlengbach und Bezirksbauernratsobmann, und er hat die Tafel-Initiative der Bäuerinnen perfekt unterstützt: „Insgesamt 24 der 50 in Niederösterreich vorgesehenen LANDe Platzl wurden in dieser WIR-Region aufgestellt“, berichtet Gebietsbäuerin Hollaus, die sich mit ihren Stellvertreterinnen Leopoldine Eigner, Irene Schmatz und Gabriela Donner besonders für das Projekt engagiert hat.

Aktuelle Infos zu den Standorten und Aktivitäten der LANDe Platzl sind unter www.baeuerinnen-noe.at/landeplatzl verfügbar. Interessierte Bäuerinnenvereine und Kooperationspartner wenden sich an das Büro der Bäuerinnen NÖ in der Landwirtschaftskammer NÖ unter 05 0259 26000 bzw. per E-Mail an baeuerinnen@lk-noe.at.