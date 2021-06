Mehrere Tausend Haustiere haben während der Corona-Pandemie ein neues Zuhause in österreichischen Haushalten gefunden. Viele Menschen arbeiteten in den letzten Monaten überwiegend im Homeoffice, in Kurzarbeit oder verloren sogar ihren Arbeitsplatz – und hatten damit deutlich mehr Zeit für Familie und Haustiere.

Laut Tierschutzombudsstelle Wien kam es bei der Anzahl der Teilnehmenden beim Sachkundenachweis für Neu-HundehalterInnen im Winter 20/21 zu einem Anstieg von 68,5 Prozent. Österreichweit stiegen die Google-Suchanfrage nach Welpen um 120 Prozent. In Zeiten sinkender Inzidenzen und steigender Impfquoten kommt jetzt ein „neuer normaler“ Arbeitsalltag in Sicht: Nach dem Sommer werden deutlich mehr Menschen täglich oder mehrmals pro Woche ins Büro gehen. Höchste Zeit also, sich zur fragen: Was passiert dann mit meinem Haustier?

Familie als Hundesitter favorisiert

Dass sich viele TierhalterInnen noch im Unklaren darüber sind, wie ihr Alltag mit Haustier nach dem Corona-Lockdown aussieht, zeigt eine aktuelle Fressnapf-Umfrage unter 280 HundehalterInnen. Nur 17 Prozent der Befragten gaben an, dass sie nach dem Corona-Lockdown ihr Tier mit zur Arbeit nehmen würden. 39 Prozent würden den Hund eher in die Familie geben, drei Prozent in eine Hundetagesstätte. 40 Prozent aller HundehalterInnen sind hingegen noch unsicher, wie sie nach Corona verfahren.

„Hunde sind hochsoziale Lebewesen und benötigen den Anschluss an den Menschen. Wichtig ist, dass die Tiere auch im Arbeitsalltag gut und verlässlich betreut werden. Qualifizierte HundesitterInnen und Betreuungsstätten bieten hier individuelle Lösungen an“, unterstreicht Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien.

Insbesondere für HundehalterInnen ist es ratsam, sich bereits jetzt mit der Frage zu beschäftigen, ob der tierische Mitbewohner mit ins Büro soll – und vor allem darf. „Bitten Sie frühzeitig Ihren Arbeitgeber und Ihre KollegInnen um Einverständnis. Sprechen Sie gemeinsam Themen an, um mögliche Sorgen oder Vorbehalte auszuräumen“, sagt Hermann Aigner, Geschäftsführer Fressnapf Österreich.

„Dieser Vorlauf ist wichtig, damit sich alle an die neue Situation gewöhnen und Sie gegebenenfalls Maßnahmen oder Anschaffungen wie einen Liegeplatz planen können.“ Denn auch auf die richtige Ausstattung des „Arbeitsplatzes“ für den Vierbeiner kommt es an.

Aktionstag „internationaler Bürohundetag“ für mehr Vierbeiner im Büro

Am 25. Juni ruft der Deutsche Bundesverband Bürohund e.V. zum Aktionstag „internationaler Bürohundetag“ auf. Dieser soll tierfreundliche Unternehmen animieren, ihren MitarbeiterInnen zu ermöglichen, den Vierbeiner mit ins Büro zu nehmen und die neuen Herausforderungen des Arbeitslebens mit Hund zu lösen. Ebenso sind Bürohunde förderlich für das Arbeitsklima, senken alleine durch ihre Anwesenheit den Stress und stärken die Psyche. Weiters werden durch die Aktion Berührungsängste abgebaut und gezeigt, dass Job und Hund durchaus vereinbar sind.