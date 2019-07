Das gemeinsame Leben und Arbeiten am Bauernhof wird ebenso praktiziert wie verschiedene Formen der Kunst- und Tiertherapie. Mit dem Erlös der Charity-Weinlese 2017 wurden nun vier Alpakas angeschafft, die intensiven Kontakt zwischen Tier und Mensch ermöglichen und für Freizeitaktivitäten eingesetzt werden sollen.

Bereits im Jahr 1991 wurde der Himmelschlüsselhof als „Verein für sozialtherapeutische Arbeits- und Lebensgemeinschaft für Behinderte am Bauernhof“ gegründet. Seither werden bis zu zwölf geistig- und mehrfachbehinderte Erwachsene hier Tag und Nacht betreut.

Sie leben am Hof, werden von „Hauseltern“, Therapeuten und Zivildienern betreut, arbeiten in der Landwirtschaft, in Weberei, Tischlerei, Gärtnerei, Bäckerei oder in der Hauswirtschaft mit und leben im Rhythmus der Natur inmitten der wunderschönen Hügel des Mostviertels.

Für Freizeit- und Abendgestaltung wird ebenso gesorgt wie für gesunde Bio-Produkte, die am biologisch-dynamischen Demeter-Hof selbst produziert und verwertet werden.

Wir alle freuen uns ‚tierisch‘! Die vier Alpakas wurden bei der Ankunft stürmisch begrüßt"Margit Fischer, Leiterin des Himmelschlüsselhof

16 Hektar Wald, Felder, Wiesen, Pferde, Ponys, Kühe, Schweine, Hühner, Gänse, Zwergesel, Katzen und Therapiehunde sorgen für jede Menge Arbeit, Abwechslung − und werden auch für Therapiezwecke fachkundig eingesetzt. Seit kurzem leben nun auch 4 etwas exotischere „Gesellen“ am Hof: Vier Alpakas haben hier ebenfalls eine neue Heimat gefunden.

Margit Fischer, Leiterin des Himmelschlüsselhofs: „Wir alle freuen uns ‚tierisch‘! Die vier Alpakas wurden bei der Ankunft stürmisch begrüßt und werden seither sehr interessiert beobachtet. Die friedliebenden Tiere müssen sich erst einmal an die neue Umgebung gewöhnen, aber später sollen sie dann für Spaziergänge und Trekkingtouren eingesetzt werden.“

Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav überzeugte sich vor Ort: „Mit der Charity-Weinlese haben wir schon seit zehn Jahren einen fixen Programmpunkt im Weinherbst Niederösterreich, wo es nicht nur um Genuss und Erleben geht.

Charity-Weinlese

Die Charity-Weinlese der Niederösterreich-Werbung wird bereits seit über 10 Jahren durchgeführt. Im Herbst 2017 fanden sich zahlreiche Prominente aus Sport, Politik, Wirtschaft und Kultur mit Rebschere und Arbeitshandschuhen im Weingarten des Weingut Polz in Rossatz ein, um gemeinsam für die gute Sache zu werken: 1.250 kg Grüne Veltliner- Trauben wurden geerntet, und der Gegenwert von € 5.000,- durch die Niederösterreichische Versicherung als Scheck übergeben. Die Charity-Weinlese 2019 findet am 26. September 2019 im Weingut Gotschuly Grassl in Höflein (Carnuntum) statt.