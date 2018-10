"Heute haben wir eine ziemlich ungewöhnliche Nachricht erhalten: 'ein Zeuge hat einen Mini-Löwen in einem Käfig auf einem Feld gefunden'", schrieb die örtliche Polizei am Sonntag auf ihrer Facebook-Seite.

Am besagten Ort hätten Beamte dann das Löwenjunge eingesammelt, das offenbar ausgesetzt worden sei. Laut niederländischen Medienberichten hatte ein Jogger das Tier in der Früh nahe dem Dorf Tienhoven entdeckt. Demnach wurde der ungefähr vier Monate Löwe zunächst von einem Tierarzt untersucht und dann in eine Tierschutzstation im Norden des Landes gebracht. Die Polizei rief mögliche Zeugen auf, sich mit Hinweisen zum Besitzer zu melden.