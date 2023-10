Egal ob Ratte oder Krokodil: „Wir sagen zu keinem Tier nein“

„Ein Zimmer hätte ich noch frei“, sagt Sabrina Scharner am Telefon. Sie steht in einem hellen Gang mit Zimmern, hinter deren Glasscheiben unterschiedlich viele Katzen sitzen, und überlegt, wo der Neuzugang untergebracht werden könnte. Lautes Miauen mischt sich in das Telefongespräch. Eine graue Katze liegt zusammengerollt auf dem Boden und miaut immer wieder. Sie sei erst seit kurzem da und vertrage sich nicht mit den anderen, erklärt Scharner, Leiterin des Katzenhauses im Tierschutzhaus in Vösendorf (Bezirk Mödling), an der Stadtgrenze zu Wien. Aktuell leben hier rund 300 Katzen. Jedes Katzenzimmer hat einen Zugang zum Außenbereich und viele Rückzugsmöglichkeiten. Etwa fünf bis zehn Katzen leben in einem Zimmer zusammen: „Wir nehmen dabei aber vor allem Rücksicht auf den Charakter der Katze“, sagt Scharner. Ihr Dienst hat heute um acht Uhr begonnen. Nach einer Besprechung mit den anderen Pflegerinnen und Pflegern geht es ans Reinigen der Gehege. Das dauert den ganzen Vormittag. Am Nachmittag ist dann Zeit für Untersuchungen, zum Spielen mit den Katzen und für die Vergabe.

Die Katzen sind aber nicht die einzigen Bewohner des Tierschutzhauses Vösendorf. Hier leben auch 211 Hunde sowie Kaninchen, Schweine, Ziegen und Pferde, Wildtiere wie Füchse und Igel, aber auch Exoten wie Krokodile, Papageien und Waschbären. „Wir sagen zu keiner Tierart nein, außer wir haben keinen Platz“, sagt Tierheimleiter Stephan Scheidl. „Ratten oder Tauben, die in der Gesellschaft nicht so beliebt sind, bekommen genauso einen Platz wie ein süßer Welpe. Sie sind für uns gleichwertig, das ist das Besondere bei uns.“

Aktuell beherbergt das Tierschutzhaus Vösendorf insgesamt 1.600 Tiere auf einer Fläche von vier Hektar. Es ist damit das größte Tierheim in Österreich. Von 60 Pflegerinnen und Pflegern werden die Tiere in Vösendorf mit dem Ziel betreut, irgendwann ein neues Zuhause für sie zu finden. Übers Jahr werden somit etwa 4.500 Tiere versorgt.

Tierleid steht in Verbindung mit Menschenleid

Besonders viele ausgesetzte Tiere kommen im Sommer ins Tierschutzhaus. Im August wurden fünf Hundewelpen in einem Karton am Straßenrand gefunden. Sie werden jetzt in Vösendorf per Hand aufgezogen. Solche Geschichten beschäftigen die Pfleger, weiß Scheidl aus eigener Erfahrung: „Das lässt einen nicht kalt.“ Gleichzeitig betont der Tierheimleiter: „Niemand, der sein Tier abgibt, soll grundsätzlich verurteilt werden.“ Jeder Fall habe seine Geschichte. Die Gründe für eine Abgabe können eine Krankheit, ein Todesfall, eine Trennung, eine Gefängnisstrafe oder finanzielle Probleme sein. Neben herrenlosen Tieren und Privatabgaben gibt es aber auch behördliche Abnahmen, wenn Tiere nicht artgerecht gehalten werden, beispielsweise in Fällen von „Animal Hording“ oder wenn jemand mit einem Haustier überfordert ist. Den Tieren fehlt es dann vor allem an medizinischer Versorgung oder Futter.

In Fällen, in denen die Behörde einschreitet, gäbe es oft große Überraschungen, erzählt Scheidl: „Einmal sind 1.200 Wellensittiche an einem Abend zu uns gekommen, ein anderes Mal waren es 60 Igel oder vor Kurzem ist ein Herr verstorben und in seinem Swimmingpool waren 90 Fische, Koi-Karpfen und normale Karpfen. Für uns bedeutet das, sofort alle Leute zusammenzutrommeln: Wir müssen uns etwas überlegen.“ Es braucht dann schnell Futter, Gehege, Personal und Kompetenz, erklärt Scheidl. Für die 90 Fische wurden im Hof des Tierheims mehrere Schwimmbecken aufgestellt.

Ein anderer Neuzugang ist eine Igel-Dame, sie sitzt gerade beim Röntgen. Sie ist heute angekommen, weil jemand mit einem Messie-Syndrom sie von der Donauinsel mitgenommen und zu Hause gehalten hat. Im Tierschutzhaus wird die Igelin durchgecheckt, wenn sie gesund ist, wird sie wieder ausgewildert. Der Verdacht auf eine Schwangerschaft hat sich heute nicht bestätigt.

Die Geschichten machen deutlich, wie eng das Schicksal von Tieren und Menschen miteinander verbunden ist. „Wo ein Tier in Not ist, ist ganz oft auch ein Mensch in Not“, berichtet Scheidl und ergänzt: „Manchmal ist es auch verantwortungsvoll, sein Tier abzugeben.“ Dafür sei das Tierschutzhaus schließlich da. „Ich bin dankbar, wenn ein Tier abgegeben wird, das ist besser, als es zu vernachlässigen oder auszusetzen“, sagt er.

Fellige Freunde erobern die Herzen

Auch in der Nacht werden Tiere abgeben. Ein bis zwei Mitarbeiter sind daher immer im Einsatz. Manche Tiere brauchen alle fünf Stunden Medikamente oder Jungtiere müssen alle zwei Stunden gefüttert werden. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger seien daher sehr gefordert und müssen psychisch belastbar sein. Man müsse auch harte Entscheidungen treffen, erzählt Katzenhaus-Leiterin Scharner: „Wenn Tiere aufgrund einer Krankheit oder Qualzucht keine Luft mehr bekommen, nicht spielen oder laufen können, muss man Schritte setzen“, sagt sie. Das kann bis zum Einschläfern des Tieres gehen. „Trotz unserer Bemühungen werden manche Tiere einfach nicht mehr gesund.“ Das sei belastend, so Scharner, denn selbst wenn die Tiere nur kurz hier sind, schließe man sie ins Herz.

Vor allem scheue oder traumatisierte Tiere seien an eine Pflegerin oder einen Pfleger gewöhnt. „In den fünf Jahren, die ich hier arbeite, habe ich aber erst einmal einen Kater mitgenommen“, sagt sie fast stolz und lacht dabei. Auch Tierheimleiter Scheidl hatte schon einmal Vogel-babys oder junge Wildschweine zu Hause. Das Abschalten sei nicht immer leicht, erklärt er: „Wir arbeiten hier mit Emotionen. Tierschutz heißt aber auch, dass ich nicht jedes Tier retten kann“, so Scheidl.

Die Tiere, die in Vösendorf versorgt werden, leben hier immer mit dem Ziel, irgendwann ein neues Zuhause zu finden. Das mache das Tierschutzhaus für Stephan Scheidl zu einem Ort der Hoffnung, an dem man warte, dass es besser wird. „Und in vielen Fällen ist es schon deutlich besser, wenn man sich anschaut, wie die Tiere davor gelebt haben“, sagt er.

Neubeginn mit neuem Namen

Meistens bekommen die Tiere, die zum ersten Mal nach Vösendorf kommen, einen neuen Namen. Das sei ein symbolischer Schritt in ein neues Leben, man wolle damit aber auch verhindern, dass sie an traumatische Erlebnisse erinnert werden, wenn man sie ruft, erklärt Scharner. Um misshandelte Tiere wieder so hinzubekommen, dass sie stressfrei in einer Familie leben können, brauche es vor allem Geduld, weiß sie. „Manchmal geht das innerhalb von ein paar Wochen, bei anderen sitzt der Schock so tief, dass sie ihn ein Leben lang mittragen“, erzählt sie. Dafür braucht es Besitzer, die sich darauf einstellen.

In der Vergabe wird daher genau überlegt, welche Ansprüche und Erwartungen ein Besitzer hat und welches Tier passen könnte. „Lieber ist es mir, die Leute sagen, ‚Ich will einen Hund‘ und nicht ‚Ich will diesen Hund‘. Optik und Rasse sollten nebensächlich sein, der Charakter muss passen“, meint Scheidl. Jedes Jahr wird für etwa 600 Hunde ein neues Zuhause gefunden. Um die anderen Hunde kümmern sich neben den Pflegerinnen und Pflegern auch 190 Hundepaten. Sie werden geschult und kommen mindestens dreimal in der Woche, um mit den Hunden spazieren zu gehen und sie zu trainieren.

Als privater Tierschutzverein finanziert sich Tierschutz Austria mit dem Standort in Vösendorf rein aus Sach-, Futter- und Geldspenden. Neben den rund 100 Angestellten halten auch 200 Auszubildende und freiwillige Helferinnen und Helfer das Tierschutzhaus am Laufen. Tierheimleiter Stephan Scheidl ist Transparenz daher sehr wichtig: „Jeder und jede kann hierher nach Vösendorf kommen und sich ansehen, was wir mit den Spenden machen.“