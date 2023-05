Hautnahe dabei: Küken der Störche sind geschlüpft

Ein Storchenpärchen nutzt den ÖBB Funkmast bereits seit 2021 als Nistplatz. Um den Lebensraum der geschützten Tiere zu erhalten, errichtete die ÖBB Infrastruktur auf diesem Mast außerhalb der Brutsaison eine Plattform.

Sie dient als Unterlage für das Nest und schützt die Umgebung vor Verunreinigung. Gleichzeitig gewährleistet sie, dass die Funktechnik weiterhin betriebssicher zur Verfügung steht.

Wer die Aufzucht mitverfolgen will, kann das mit der ersten ÖBB Storchenkamera. Montiert an einem Ausleger am Mast hoch oben beim Nest lässt sie das Storchenleben mitverfolgen.

Auf der Webseite http://infrastruktur.oebb.at/stoerche werden in regelmäßigen Abständen aktuelle Bilder gezeigt. Live-Bilder sind aus betrieblichen Sicherheitsgründen nicht möglich.

Artenschutz mit Teamspirit

Wir bedanken uns beim Land OÖ, dem Storchenexperten für OÖ und BirdLife für die Zusammenarbeit beim Schutz dieser großartigen Wildtiere.