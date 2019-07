Die Mutter und ihre zehn Küken waren orientierungslos auf der stark befahrenen Wiener Straße umhergeirrt, berichtete die Stadtfeuerwehr in einer Aussendung. Die Polizei konnte die Tiere zunächst in einem Gebüsch festsetzen, von wo die Feuerwehr fünf Küken herauszog.

Die Mutter und fünf weitere flüchteten zu einer nahen Baustelle. Dort wurden auch die letzten Küken und am Schluss die Entenmutter mithilfe einer Decke eingefangen und in eine Transportkiste gesetzt. Sie wurden in einem Hochwasserrückhaltebecken in die Freiheit entlassen. Währen des Einsatzes musste die Wiener Straße kurz gesperrt werden.