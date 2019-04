Spazieren gehen und dabei Schmetterlinge zählen, so das Ziel der App „Schmetterlinge Österreichs“, mit der Blühendes Österreich und GLOBAL 2000 alljährlich zur Schmetterlings-Volkszählung aufrufen. 2018 wurden 88.000 Schmetterlinge gemeldet. Der Kaisermantel war der meist gesichtete Schmetterling. Die meisten Meldungen, nämlich 29.047, kamen aus NÖ. www.schmetterlingsapp.at

Vom Schmetterling zählen bis zum Schmetterlingsreichtum fördern, ist es nur ein kleiner Schritt: Mit naturnaher Gestaltung von Grünräumen kann jeder einen Beitrag für die Erhaltung der Schmetterlinge leisten. Zum Beispiel die Wiese im eigenen Garten nie zur Gänze mähen und sie dadurch zur wertvollen Naturoase für Insekten werden lassen.

Das grenzüberschreitende Projekt „Blühlinge“ schlägt in dieselbe Kerbe: Aus Gemeindeflächen und privaten Gärten entsteht vom Bisamberg bis ins slowakische Zahorie ein langer Korridor aus „Trittsteinen“, wo sich Schmetterlinge wohlfühlen. www.global2000.at

Noch mehr Falter

Schmetterlinge mögen’s vielfältig: Deshalb fühlen sie sich in Niederösterreich auch so wohl. Vom Alpen- und Karpatenvorland über das Granit- und Gneishochland bis zum Wiener Becken finden sich Plätze, in der sich (noch) große Artenbestände an Schmetterlingen finden.

Nationalparks wie Donau-Auen oder Thayatal weisen auf ihr bedeutendes Schmetterlingsvorkommen hin – unter anderem auf den EU-geschützten Osterluzeifalter. Bei den Pischelsdorfer Fischawiesen bei Gramatneusiedl gelang der Nachweis von 690 Schmetterlingsarten. Einzigartige Schmetterlinge flattern auch in der Wachau und in den Moorflächen des nördlichen Waldviertels.