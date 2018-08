„Hitzetipps“ aus dem Tiergarten Schönbrunn .

Sie dösen im Schatten vor sich hin, dümpeln im Badebecken herum, freuen sich über eine Dusche und schlecken Eis zur Abkühlung. Die Tiere im Zoo Schönbrunn in Wien verhalten sich in den Hundstagen so wie auch viele Menschen es tun, wenn es ihre Zeit erlaubt.