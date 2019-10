Burgenland sucht die schönste Gans .

Im Burgenland wird am 2. November - pünktlich zur Martinizeit - die schönste Gans gekürt. Bei der "Miss Gans Wahl" im Weingut von Willi Opitz in Illmitz (Bezirk Neusiedl am See) treten Gänse aus ganz Österreich, Deutschland und Tschechien gegeneinander an.