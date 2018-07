Auf der Plattform „kleinanzeigen.at“ entdeckte Vier Pfoten, dass eine einzige E-Mail Adresse für rund 70 Anzeigen für alle möglichen Tierarten verwendet wurde – Hunde, Katzen genauso wie Kapuzineraffen und andere exotische Tiere sind dort erhältlich. „Zählt man alle Plattformen zusammen, wurden unter dieser E-Mail Adresse täglich hunderte Anzeigen geschalten, diese Adressen werden allerdings regelmäßig durch neue ersetzt“, berichtet Kampagnenleiterin von Vier Pfoten, Martina Pluda.

Im Selbstversuch gab sich die Vier-Pfoten-Mitarbeiterin als Interessentin aus und kontaktierte die Anbieterin, daraus entstand ein reger E-Mail-Verkehr: „Die Anbieterin versprach in offensichtlich von Google Translator übersetztem Deutsch, dass die Katze gechipt und tierärztlich untersucht sei. Sie würde samt Stammbaum- Dokumentation und Spielzeug per Flugzeug geliefert“, so Pluda.

Danach folgte auch schon die erste von insgesamt vier Zahlungsaufforderungen – inklusive Informationsbroschüre – ebenfalls in schlechtem Deutsch: „Spätestens, wenn eine einzige Quelle so viele verschiedene Tierarten anbietet, sollte man sehr, sehr misstrauisch werden.“

Die Vier-Pfoten-Kampagnenleiterin empfiehlt all jenen, die sich ein Tier zulegen möchten: „Kaufen Sie keine Tiere, ohne vorher die Zuchtstätte und die Muttertiere gesehen zu haben. Wer ein Herz für Tiere hat und auf der sicheren Seite sein will, besorgt sich ein Tier aus dem Tierheim. Hier warten viele Hunde und Katzen, aber auch andere Tierarten sehnsüchtig auf ein neues Zuhause.“