Vergiftung durch Medikamente

Durch Selbstmedikation von Haustieren mit humanmedizinischen Präparaten kommt es regelmäßig zu Vergiftungen. Medikamente, die für uns Menschen oftmals als harmlos gelten, können bei Tieren schwerste Schäden bis hin zu Todesfällen verursachen.

So kann die in Aspirin erhaltene Acetylsalicylsäure schon in geringen Mengen lebensgefährliche Magen- Darmblutungen hervorrufen. Vor allem bei Katzen verursachen vermeintlich harmlose pflanzliche Präparate, wie Teebaumöl oder andere ätherische Öle schwere Schäden.

Das Erscheinungsbild von Vergiftungen ist sehr wandelbar und erstreckt sich über Erbrechen und Durchfall (mit oder ohne Blut) bis hin zu Zittern, Krämpfen, Erregungszuständen, Lähmungserscheinungen, Orientierung- oder Bewusstlosigkeit bis schlussendlich zum Tod.

Bei mutmaßlicher Aufnahme von Medikamenten ist jedenfalls schnelles Handel von Nöten. Grundsätzlich sollten keine Medikamente ohne Rücksprache mit ihrem Tierarzt, der ihnen diesbezüglich selbstverständlich gerne Auskunft gibt, verabreicht werden.