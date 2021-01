Das Produkt entspricht nicht den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards und könnte einen erhöhten Vitamin-D-Gehalt enthalten, der Hunde bei Verzehr über mehrere Wochen schädigen könnte. Deshalb hat sich Mars Austria zu einem vorsorglichen Rückruf der betroffenen Produkte entschlossen.

Nur Produkte mit folgenden Produktionscodes und Mindesthaltbarkeitsdaten sind von dem Rückruf erfasst. Alle anderen Tiernahrungsprodukte der Marke PEDIGREE können unbedenklich verzehrt werden.



PEDIGREE Adult mit Huhn & Gemüse 15 kg Trockenfutter

EAN Code: 4008429021411

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.02.2022

Produktionscode: 046 C9 MIN 08

Hersteller: Mars Petcare



PEDIGREE Adult mit Huhn & Gemüse 3 kg Trockenfutter

EAN Code: 4008429086328 (EAN Konsumenteneinheit)

Mindeshaltbarkeitsdatum: 06.02.2022

Produktionscode: 045 F9 MIN 05



Mindeshaltbarkeitsdatum: 15.02.2022

Produktionscode: 047 A9 MIN 05

Hersteller: Mars Petcare



Information für Konsumenten:

Die Konsumenten, die das betroffene Produkt gekauft haben, werden gebeten es ab sofort nicht mehr an ihre Hunde zu verfüttern.



Konsumenten, die im Besitz des betroffenen Produkts sind, werden ersucht, das Produkt insbesondere wegen der COVID-19-Situation nicht an den Handel zu retournieren oder an Mars zurückzusenden. Bitte kontaktieren Sie stattdessen den Konsumentenservice von Mars Austria unter contact@at.mars.com oder unter der Telefonnummer +43-2162-601-4822 mit folgenden Angaben:



Fotos, auf denen die Verpackungsvorderseite sowie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Rückseite zu sehen sind

Angabe des Namens und der Kontaktdaten

Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.



Wenn Sie Ihrem Haustier das Produkt gefüttert haben und falls das Tier Zeichen einer Erkrankung zeigt, wie z.B. exzessives Trinken und Urinieren, bitten wir Sie, einen Tierarzt aufzusuchen. Betroffene Produkte werden ab sofort nicht mehr verkauft und von den Handelspartnern aus den Regalen entfernt. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung von Mars Austria verursacht worden ist.