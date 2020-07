Ein Hundesenior hielt kürzlich Polizei, Passanten und das Team von Tierschutz Austria (TSA, ehemals Wiener Tierschutzverein) in Vösendorf auf Trab. Der Hund wurde vor einigen Tagen in Mödling umherirrend gesichtet: Passanten verständigten die Polizei. Die Beamten bemühten sich nach Kräften, den Golden Retriever einzufangen, was ihnen jedoch nicht gelang. Tags darauf ging auch bei Tierschutz Austria ein Hilferuf aus der Bevölkerung bezüglich des völlig verängstigen Hundes ein.

Wieder bemühten sich mehrere Personen, den Hund anzulocken und einzufangen, bei der Anruferin handelte es sich um eine Spaziergängerin. Sie rief ihren Mann zu Hilfe. Gemeinsam gelang es den beiden Tierfreunden - auch durch Tipps der TSA-Mitarbeiterin am Telefon - den völlig erschöpften Hund mit Futter anzulocken, einzufangen und ins Tierschutzhaus Vösendorf von TSA zu bringen.

Wiener Tierschutzverein/WTV

Dort wurde der sehr verschreckte und verwahrloste Golden Retriever sofort medizinisch durchgecheckt: Es handelt sich um einen nicht kastrierten Rüden, der circa zehn Jahre alt sein dürfte. „Buddy“, wie er nun getauft wurde, weist eine Hautentzündung im Nackenbereich auf, die aktuell behandelt wird. Des Weiteren hat er auch kleinere Probleme beim Gehen. Da der Hund generell sehr verschreckt ist und um ihm vorerst unnötigen Stress zu ersparen, werden weitere Untersuchungen erst nach und nach erfolgen.

Aktuell ist das Wichtigste, dass „Buddy“ zur Ruhe kommen und sich von seinem anstrengenden „Ausflug“ erholen darf. Wie lange und weshalb der Hund durch Mödling geirrt ist, ließ sich bis dato nicht eruieren. Ob das Tier ausgesetzt wurde oder seinem Besitzer entlaufen ist, konnte noch nicht geklärt werden.

Wer kennt den Hund?

Denn der Hund ist zwar gechipt, jedoch nicht registriert, daher bittet TSA die Bevölkerung bei der Suche nach einem möglichen Besitzer um Mithilfe. Hinweise werden gerne telefonisch unter 01 699 24 50 entgegengenommen.