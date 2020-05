Ein Waldohreulenkind wird aktuell beim Start ins Wildtierleben begleitet. Die kleine Eule landete in Laxenburg (Bezirk Mödling) auf dem Fensterbrett eines Wohnhauses. Durch das Geräusch der Landung wurden die Hausbesitzer aufgeschreckt, die das Jungtier dann weiter beobachteten. Die Eule saß kurze Zeit später auf dem Boden und als sich auch nach mehreren Stunden kein Muttertier näherte, brachten die Hausbesitzer die Eule in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf.

Dort wurde die junge Eule untersucht. Sie ist zum Glück gesund und munter, durfte sich im WTV erstmal erholen und wurde mit Futter aufgepäppelt. Danach wurde sie in die kundigen Hände der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS), geleitet von dem WTV-Vorstandsmitglied und Wildtierexperten Hans Frey, übergeben. Die Station verfügt über Ammen-Elterntiere fast aller heimischen Greifvogel- und Eulenarten. So wird auch die kleine Waldohreule nun von einer Ammen-Mutter aufgezogen.

Der WTV mahnt die Bevölkerung in diesem Zusammenhang zur Vorsicht: Nicht jedes junge Wildtier, das augenscheinlich einen hilflosen Eindruck macht, benötigt auch wirklich menschliche Hilfe. So auch oft im Falle von Eulen und Greifvögeln sowie den meisten heimischen Wildvögeln. Diese verlassen nach einiger Zeit, je nach Art unterschiedlich, das elterliche Nest und suchen sich danach einzeln einen Ort in Bodennähe, der sie vor Fressfeinden besser schützt. Dies nennt man auch „Ästlingsphase“. Diese Tiere machen oft einen verlassenen Eindruck, sie werden jedoch auch in dieser Phase von ihren Elterntieren versorgt. Daher ist menschliche Unterstützung nur in besonderen Fällen nötig. Der Wiener Tierschutzverein steht der Bevölkerung in derartigen Fällen als Kompetenzzentrum für Wildtiere aller Art gerne telefonisch unter 01/699 24 50 mit Rat und Tat zur Seite.