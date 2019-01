Viele Tiere bleiben in der kalten Jahreszeit im Nationalparkgebiet oder suchen dieses sogar aktiv auf – etwa gefiederte Wintergäste aus Nordosteuropa. Im Gegensatz zu jenen Arten, die in warme Erdteile ziehen oder sich in Winterschlaf begeben, trotzen diese Wildtiere bestens angepasst den unwirtlichen Bedingungen und finden ausreichend Nahrung.

Bei einer Wanderung im winterlichen Auwald oder an der Donau kann man einige von ihnen beobachten. Doch selbst wenn sie sich nicht zeigen, lassen sich Hinweise auf ihre Aktivität entdecken. Dazu zählen nicht nur Fährten im Schnee, der sich aktuell wieder als weiße Decke über die Au breitet. Auch im Ufersand oder an den Bäumen finden wir spannende Spuren.

Wer hat hier Holzschnitzel fabriziert? – Diese Frage stellt sich, wenn wir offensichtlich intensiv bearbeitete Stämme erspähen. Sehen wir sanduhrförmige Nagespuren und reichlich Holzsplitter am Boden in Ufernähe, war wohl der Biber am Werk. Bei Löchern in höheren Bereichen haben hingegen die Spechte gezimmert! Abgezogene Rinde wiederum deutet auf Reh- und Rotwild hin.

Interessant sind auch die Abdrücke, welche Vögel in Schnee, Eis oder Schlamm hinterlassen: Dort lassen sich Schwan, Ente oder Reiher leicht als Verursacher benennen.

Finden sich hingegen Fährten von Zehenballen oder Klauen, stellt sich die Frage: War das der Biber, das Wildschwein oder der Hirsch? Kam hier der „schnürende“ Fuchs oder der hoppelnde Feldhase vorbei? Neben solchen „Fußabdrücken“ können weiters auch Nahrungsreste und Losung sowie Bauten mit etwas Übung leicht diversen Säugetieren zugeordnet werden.