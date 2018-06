SOMMERHIT ROUGETTE Grillkäse.

ROUGETTE Cremiger Grillkäse

ROUGETTE Cremiger Grillkäse ist der perfekte Sommer-Genuss für alle Käseliebhaber. Der natürlich gereifte Weichkäse in gewohnter ROUGETTE Qualität bringt willkommene Abwechslung auf den Grill. Beim Grillen wird der Grillkäse cremig-zart, ohne zu tropfen oder am Rost zu kleben. Damit ist ROUGETTE der Liebling auf dem Grill für die ganze Familie.

ROUGETTE Cremiger Grillkäse gibt es im Doppelpack in verschiedenen leckeren Sorten (Natur, Kräuter, Chili) im SB-Käseregal.



ROUGETTE Cremiger Grillkäse ist zur Grillsaison von April bis Oktober erhältlich.

Der Trend geht eindeutig in den Qualitätsbereich. Im Grillbereich wird bewusster eingekauft und eventuell weniger gekauft. Aber das was man kauft wird teurer und in höherer Qualität eingekauft. Qualitätssünden werden beim Grillen viel schneller bestraft und erkannt, daher hat dieses Umdenken in den letzten Jahren nachhaltig eingesetzt.

Generell sehen die Leute das Grillen, wie auch beim Wein, als eine Aufwertung des Lebensgefühls und dadurch wird der Besuch eines Grillseminars zur beliebten Genussveranstaltung die immer mehr Menschen begeistert.

Die Vielfalt der Lebensmittel am Grill zu vergolden, vom Käse, Gemüse, Fisch, Fleisch, stellen die Grillmeister bei der Zubereitung vor eine große Herausforderung.

Dem Bestreben der Konsumenten, wieder mehr über Lebensmittel und deren Zubereitung am Grill zu erfahren, wird die 1. Österreichische Grillschule gerecht.

Grill- und Barbecue als Lebenskultur - mit Doppel-Grillweltmeister Adi Matzek

Wir machen sie fit für das gesellschaftliche Grillgespräch.

Doppelgrillweltmeister Adi Matzek im Austausch mit Seminarteilnehmern | Krenmayer

Ein Überblick unserer Seminarreihen:

Teambuildung-Grill-Workshop

GRILLEN FÜR UNTERNEHMEN UNSER INSENTIVE-GRILL-WORKSHOP IST IHR PERSÖNLICHES EVENT! OHNE VORARBEIT IHRERSEITS. PLANBAR UND EXAKT KALKULIERBAR.

DAS „WIR-GEFÜHL“ STÄRKEN!

Basis Grill Seminar

„für alle Grillbegeisterten“ Grillen und Barbecue als Lebenskultur

Fisch-Grill-Workshop

„Regionales und Internationales aus dem Wasser“ Fisch und Meeresfrüchte am Grill

Grill Workshop

„für die aktive Weiterentwicklung“ Was erwartet Sie?

Steak-Grill-Workshop

„alles rund um’s Steak“ Grillen und Steak zubereiten leicht gemacht

Winter-Grill-Seminar

„Grillgenuss zu jeder Jahreszeit“ Leckereien bei Kaminromantik

Smoker-Seminar

„für Freunde des Rauches“ Barbecue als Lebenskultur

Wild Grill Seminar

„Wildbret am Grill“ Grillen und Barbecue als Lebenskultur

Krenmayer

Die Grillschule ist ein Treffpunkt für Genussmenschen rund um das persönliche Grillevent und bereichert wird dies durch unsere tollen Rumseminare die wir seit vielen Jahren mit Rumtasting.at anbieten. Zigarren-Aficionados werden sich bei unseren Rumtastings wohl fühlen.

Adi Matzek, Irene Matzek, Rafael Topf – Rumtastingabend in der Grillschule in Maria Dreieichen | Strondl

Auch das neu entwickelte Steaktasting wird 2018 für viel Furore sorgen.

Thomohawk Steak rainerstudio

Infos zu den Terminen und Buchung direkt unter www.grillschule.at