Den Urlaub in letzter Minute buchen

Wenn man ein paar Tage spontan weg fliegen und in der Sonne den Alltag hinter sich lassen will, gelingt das mit den richtigen Last Minute-Angeboten im Handumdrehen. Laut einer Studie der Oxford Universität ist es am günstigsten, wenn Reisende acht Wochen im Voraus Flüge buchen und sich so einen Last Minute-Platz sichern. Eine Städtereise oder die großen Ferien: Reisende, die zeitlich flexibel sind, können mit dem Prinzip Last Minute nicht nur tolle Urlaubsziele entdecken, sondern auch bares Geld sparen. Flug, Transfer und Unterkunft sind in den Last Minute-Preisen enthalten. Das entspannte Reisen für spontane Menschen kann also losgehen.

Ein bis zwei Wochen vor Reiseantritt finden Interessenten online die besten Angebote. Doch auch noch drei bis vier Tage vor Abflug lassen sich Schnäppchen ergattern. Spanien, die Balearen und Italien zählen zu den beliebtesten Reisezielen. Reisende sollten bei der Recherche Abflughäfen aus anderen Bundesländern – in denen beispielsweise keine Ferien sind – nicht außer Acht lassen. Des Weiteren bieten sich Abflugzeiten unter der Woche an: Wer mittwochs anstatt am Wochenende fliegt, kann bis zu 30 Prozent sparen.

Checkliste für den Last Minute Urlaub

Ist die Last Minute-Reise günstiger als normale Angebote aus dem Katalog?

Entspricht das Angebot den eigenen Vorstellungen hinsichtlich Unterkunft und Verpflegung?

Sind im Preis auch Zusatzleistungen wie der Transfer enthalten?

Von welchem Flughafen aus soll die Abreise stattfinden? Ist es einfach, dorthin zu gelingen?

Ist die Reise gut organisiert?

Liegt das Angebot in einer günstigen Reisezeit für das Land? Was sagt die Klimatabelle?

Werden Schutzimpfungen benötigt?

Wenn die oben genannten Punkte positiv beantwortet werden können, steht der Last Minute-Reise nichts mehr im Weg. Mit Online-Vergleichen sparen Interessenten die Zeit, die sie für den Weg zum Reisebüro oder Flughafen bräuchten.