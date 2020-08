Klimapicknick am Freitag 28.August 2020 von 15-19 Uhr in Allentsteig am Hauptplatz.

Wir müssen JETZT handeln. Wir freuen uns auf Euch!

Wir wollen uns mit den #fridaysforfuture auch in der Öffentlichkeit solidarisch zeigen. Eltern, Großeltern, Männer und Frauen, Familien, Singles - JUNG UND ALT - alle, die sich für ein gesundes Klima einsetzen wollen, sind herzlich eingeladen.

Bringt eure Picknickdecken, Mehrweggeschirr und Becher mit und breitet sie aus.

Wir freuen uns auf eine bunte Runde. Weil uns Gemeinschaft stärker macht.

Unsere Veranstaltungen sind IMMER angemeldet und verlaufen in friedlicher, gewaltfreier Atmosphäre.

Wir halten uns an die aktuellen Corona Maßnahmen und bitten dich, während der Aktion den Sicherheitsabstand einzuhalten!

Impressum: Parents for Future - Sabine Nagl - 0664/6572448 http://fridaysforfuture.at/regionalgruppen/waldviertel http://farmersforfuture.at