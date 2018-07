Das Lesehaus ist am Samstag den 21. Juli von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet.

Auf Wunsch wird gerne aus aktuellen Kunst-Magazinen (Kunstforum International, fair Magazin für Kunst & Architektur, Parnass) gelesen.

Auf Ihr/Euer Kommen, bei einem Glas Wein, freut sich Matthias Bechtle (Kunsthistoriker)



Ein Presshaus in der Kellergasse in Untermarkersdorf (Hadres) wurde aufwendig von der Wiener Galeristin Ursula Krinzinger umgebaut. Es ist nun ein vielfach bestauntes "Lesehaus" mit einer Bibliothek für Zeitgenössische Kunst-Magazine und Zeitungen geworden.



KRINZINGERLESEHAUS@GALERIE-KRINZINGER.AT

TEL +43 15133006

GEGENÜBER DEM WEINBAUMUSEUM IN 2061 HADRES - UNTERMARKERSDORF