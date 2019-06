Luftschadstoffe können laut Umweltbundesamt die Gesundheit von Mensch und Tier beeinträchtigen, sind aber auch für Vegetation, Boden und Gewässer schädlich.

So führten etwa hohe Schwefeldioxid-Emissionen in Mitteleuropa Mitte der 1970er-Jahre zu saurem Regen und zu einem Fischsterben in Skandinavien. In den 1950er-Jahren wiederum sorgte Smog in London, vor allem durch das Verfeuern von Kohle, für den frühzeitigen Tod von einigen tausend Menschen.

Seitdem habe sich laut Umweltbundesamt viel getan und die Belastung in Österreich und Europa durch einige Luftschadstoffe sei drastisch reduziert worden. Bei manchen Schadstoffen ist die Belastung allerdings weiterhin zu hoch. Besonders Feinstaub, Ozon und Stickstoffoxide können in Konzentrationen auftreten, die zu Beeinträchtigungen der Gesundheit sowie zu negativen Auswirkungen etwa auf empfindliche Ökosysteme führen.

Manche Schadstoffe wie etwa Schwermetalle und persistente organische Schadstoffe kommen in Österreich kaum mehr in gesundheitsschädlicher Konzentration vor. Allerdings können diese weit weg entstehen und aufgrund ihrer Langlebigkeit über große Entfernungen transportiert werden.

Um eine gesundheitsschädliche Belastung durch Luftschadstoffe zu verhindern, wurden für die wichtigsten „klassischen“ Luftschadstoffe europaweit und in Österreich Grenzwerte festgelegt. Zu diesen Schadstoffen gehören Feinstaub, Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Blei. Die Vorgaben der europäischen Luftqualitätsrichtlinie wurden in Österreich im Immissionsschutzgesetz-Luft umgesetzt. Bei Überschreitung dieser Grenzwerte muss der Landeshauptmann beziehungsweise die Landeshauptfrau Maßnahmen zur Verringerung der Schadstoffbelastung setzen. Für einige Luftschadstoffe wurde im Rahmen von internationalen Vereinbarungen die Höchstmenge an dem landesweiten Schadstoffausstoß festgelegt.

www.umweltbundesamt.at