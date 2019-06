Im Herbst wurde in einer Pilotstudie von Umweltbundesamt und Medizinischer Universität Wien erstmals Mikroplastik im Menschen nachgewiesen und bei einem internationalen

Gastroenterologie-Kongress in Wien präsentiert.

Bei allen acht Teilnehmern – übrigens aus verschiedenen Ländern –, die alle in Plastik verpackte Lebensmittel oder Getränke aus PET-Flaschen konsumiert hatten, die Mehrzahl auch Fisch bzw. Meeresfrüchte, wurde Mikroplastik im Stuhl entdeckt. „In unserem Labor konnten wir neun verschiedene Kunststoffarten in der Größe von 50 bis 500 Mikrometer nachweisen“, betonte damals Bettina Liebmann vom Umweltbundesamt. Am häufigsten fanden sich PP (Polypropylen) und PET (Polyethylenterephthalat) in den Proben.

Wenige Monate danach entdeckten britische Forscher Mikroplastik in Kleinstkrebsen, die in großen Tiefen, wie etwa dem Marianengraben, lebten.

Mikroplastik wird als Zusatz in Kosmetikprodukten verwendet, entsteht aber meist ungewollt aus größeren Plastikteilen, die zerkleinert, abgerieben oder zersetzt werden.

Die globale Plastikproduktion sei seit den 1950er-Jahren rasant angewachsen und liege aktuell bei über 400 Millionen Tonnen pro Jahr, so Umweltbundesamt und Medizinische Uni. Zwei bis fünf Prozent des produzierten Plastiks landen Schätzungen zufolge im Meer, wo der Abfall zerkleinert von Meerestieren aufgenommen wird und über die Nahrungskette in den Menschen gelangen kann. Darüber hinaus sei es sehr wahrscheinlich, dass Lebensmittel während der Verarbeitung oder durch die Verpackung mit Kunststoffen in Kontakt kommen.

Inzwischen hat die EU ein Verbot von Einwegplastik beschlossen. Das ist das Aus für Plastikteller und -besteck, Strohhalme, Ballonhaltestangen und Wattestäbchen zum einmaligen Gebrauch – ab 2021.

Schon jetzt gibt es aber Maßnahmen, um Einweg-Plastik zu vermeiden. Niederösterreich beispielsweise will in diesem Zusammenhang „plastikfit“ werden. Ziel der Initiativen von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Anton Kasser, Präsident des Vereins „die NÖ Umweltverbände“, ist die Vermeidung von Einwegprodukten aus Plastik, die Bevorzugung von Mehrweg und dort, wo da nicht möglich ist, der Griff zu nachhaltigen Plastikalternativen, wie etwa Biokunststoffen. Übrigens: In Niederösterreich werden jährlich rund 29.000 Tonnen Plastik aus Verpackungen gesammelt, das sind 17 Kilogramm pro Niederösterreicher.

