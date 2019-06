Heimische Gletscher verlieren pro Jahr durchschnittlich einen Meter an Eisdicke. Das bestätigten vor kurzem Gebirgsforscher der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Das Klima ändert sich. Hochsommer im April, Schnee im Mai – auch das, so glaubt Heinz Fuchsig, Umweltreferent der Tiroler und Österreichischen Ärztekammer, sind Folgen davon.

„Wir haben jetzt die optimale Temperatur“, betonte er bei den Praevenire Gesundheitstagen im Stift Seitenstetten. Wenn sich das aber ändert, hat dies Auswirkungen. Wird es wärmer, gibt es zwar vielleicht weniger Kältetote, man muss weniger heizen, kann ganzjährig Rad fahren und sich mehr im Freien aufhalten. Doch höhere Temperaturen bringen auch Probleme mit sich.

Laut dem Special Report des Austrian Panel on Climate Change (APCC) zu Klimawandel und Gesundheit wird sich die Zahl der Hitzetage während Hitzeepisoden bis Mitte des Jahrhunderts verdoppeln und trifft gleichzeitig auf eine ältere Gesellschaft, die einen um 10 Prozent höheren Anteil an Personen über 65 Jahren aufweist. Eine Personengruppe, die von Hitze besonders bedroht ist, weil es für sie schwieriger ist, die Körpertemperatur zu regulieren. Vor allem in dicht verbauten Gebieten wird die Zunahme an Tropennächten ein Problem.

Extreme Niederschläge, länger andauernde Trockenheit oder heftigere Stürme im Zuge des Klimawandels könnten dem Report zufolge zudem Hochwasserschäden oder Ernteausfälle verursachen, aber auch lokale Auswirkungen auf die heimische Wasserqualität haben.

Und auch Blackouts werden laut Fuchsig wahrscheinlicher. Wenn Gefriertruhen ausfallen, verderben Lebensmittel. Es gibt kein fließendes Wasser mehr zum Trinken oder Kochen, kein Warmwasser zum Baden und auch die Toiletten sind ohne Wasser nicht zu benützen, so der Zivilschutzverband.

Sind die Winter nicht kalt genug, können auch Tiere in Österreich überleben, die hier eigentlich nicht heimisch sind und Krankheiten übertragen. Wie etwa Sandmücken, die zu Leishmiose führen können, tropische Zecken (Krim-Kongo-Fieber) oder die Tigermücke (West-Nil-Fieber, Dengue-Fieber, Chikungunya-Fieber).

Und: „Allergene nehmen weiter zu“, so Fuchsig. Unter anderem durch eine Ausbreitung von Ragweed – wegen höherer Temperaturen. 800.000 Österreicher könnten in Zukunft auf Ragweedpollen reagieren.

Was man selbst tun kann? Weniger Fleisch essen und sich mehr bewegen. Bewegung baut Stress ab, so Fuchsig. Man wird weniger krank. Das Risiko für Herzkreislauferkrankungen, Krebserkrankungen und Co. wird reduziert.