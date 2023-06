Deutsch-Wagram: Kicker feierten großes Fest

Pfarrer Peter Paskalis zelebrierte am Sonntag einen Festgottesdienst. Foto: ATSV Sparta

Der Fußballplatz verwandelte sich von Freitag bis Sonntag in eine Partymeile, als die 100-Jahr-Feier der Sparta über die Bühne ging. Den Auftakt am Freitag machte „Sparta meets Almrausch“ mit DJ Krücke. Am Samstag standen einige Matches, unter anderem das Legendenmatch gegen Strasshof, auf dem Programm. Die Schäferhundestaffel und die Sportcompany zeigten Vorführungen und ein Oldtimer-Corso sorgte für Unterhaltung. Mit den fidelen Bisambergern und DJ Harry ging es musikalisch weiter. Der Musikverein „Harmonie“ aus Obersiebenbrunn spielte am Sonntag zu einem Frühschoppen auf, dazwischen zelebrierte Pfarrer Peter Paskalis eine Messe.