Angern: Von der Flut auf die Probe gestellt

Als „Anger“ wurde Angern erstmalig 1260 erwähnt. Ollersdorf und Stillfried reichen in das 11. Jahrhundert zurück. Die heutige Marktgemeinde Angern an der March entstand durch die Zusammenlegungen mit Ollersdorf 1968 und mit Stillfried/Grub sowie Mannersdorf 1972. Gleich dreimal wurde Angern Markt, erstmals 1465 und ein zweites Mal 1819. Am 17. Februar 1970 erhielt Bürgermeister Johann Schopf von Landeshauptmann Andreas Maurer die Markterhebungsurkunde sowie das Wappen verliehen.

Das Marchhochwasser im April 2006 überflutete Teile der Katastralgemeinden Angern, Mannersdorf und Stillfried/Grub. Absperrungen zur March hin sollten das Ärgste verhindern. Nur die erhöhten Teile der Orte blieben verschont. Ein Jahr später traf es Ollersdorf, 2009 wieder Stillfried/Grub. Diesmal war Starkregen der Grund. Die Schutzbauten wurden in den Folgejahren immer wieder erweitert. Wetterunbill gab es auch im Jänner 1947. Wegen heftigen Schneefalls musste der Autobusverkehr nach Wien 14 Tage eingestellt werden.

Im März musste das tschechische Militär den bei der Angerer Marchbrücke aufgelaufenen Eisstoß sprengen, die österreichische Hälfte der Brücke wird von den Eismassen weggerissen. Eine neue Brücke gibt es bis heute nicht. Eine Bürgerbefragung kurz nach der Ostöffnung ging negativ aus. Fast 20 Jahre später befürworteten die Bürger zwar das Projekt. Zum Bau kam es aber nicht, dafür wurde 2014 nochmals abgestimmt. Rund 74 Prozent waren dagegen. Hauptdiskussionspunkt war der Standort mitten im Ort, eine hohe Verkehrsbelastung wurde befürchtet.

Gustav und Wilhelm Löw besaßen das Schloss

Die ursprünglich mittelalterliche Burg und späteres Renaissance Schloss Angern befand sich seit 1910 im Besitz von Gustav und Wilhelm Löw. Eine Spiritusfabrik, die Pottaschefabrik sowie der Schafflerhof befanden sich ebenfalls im Besitz der Familie, die 1938 enteignet wurde. Es gelang ihnen, noch rechtzeitig auszuwandern. Der Besitz wird später restituiert. Das Schloss, im April 1945 durch einen Brand schwer beschädigt, wurde nach beginnender Demolierung 1964 komplett geschleift. Heute ist das Areal Wohngebiet, nur ein Teil der Schlossmauer steht noch.

Auf dem Kellerberg in Mannersdorf thront die Rochuskapelle. Das ursprünglich als Pestkapelle erbaute Bauwerk ist eines der wenigen Zeitzeugen der italienischen Renaissance nördlich der Alpen. Heute ist die Kapelle beliebter Austragungsort für Hochzeiten und Taufen. Veranstaltungen wie das Jungweinschnuppern und der Weinherbst finden in den Rieden rings um die Kapelle statt.

Stillfried ist altes Siedlungsgebiet und beheimatet mit dem Museum „Stillfried – Zentrum der Urzeit“ das einzige von einem privaten Verein geführte Museum im Bezirk, das mit dem österreichischen Museumsgütesiegel über die höchste Qualitätsauszeichnung verfügt. Alle Schaustücke stammen aus Grabungen vor Ort und aus näherer Umgebung.

Heute vereint das Museum 30.000 Jahre Siedlungsgeschichte mit moderner Präsentation. Es ist barrierefrei zu besichtigen. Beim „Advent im Museum“ am zweiten und dritten Adventwochenende gibt es die letzte Gelegenheit, die Sonderschau „Pflanzen-Ernten-Essen“ zu sehen.

