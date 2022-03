Aus Cysterdorf wurde schließlich Zistersdorf

Werbung

Die erste urkundliche Erwähnung findet sich 1160 mit Cysterdorf in verschiedenen Schreibweisen. Schon 1284 erfolgte die Stadterhebung. Heute ist Zistersdorf mit seinen acht Katastralgemeinden die flächenmäßig größte Gemeinde im Bezirk.

Die Wurzeln des ältesten Bürgerhauses lassen sich bis 1614 zurückverfolgen. Jetzt beherbergt das schon seit vielen Jahren im Familienbesitz befindliche Gebäude eine Konditorei. Von diesem Haus gibt es auch noch den Zugang zu den weitverzweigten unterirdischen Gewölben, die sich auf bis zu vier Etagen kreuz und quer unter der Stadt verteilen und sogar Brunnen inkludieren. Eine vollständige Kartografierung ist heute nicht mehr möglich. Etliche der Gänge sind bei Bauarbeiten eingebrochen.

Seit 1960 ist das Schloss Sitz der Landesberufsschule für Installations- und Gebäudetechnik. Seit den 1980er-Jahren gab es mehrere Um- und Neubauphasen. Die Schule wurde stetig erweitert, die Labor- und Praxisräume wurden auf den neuesten technischen Stand gebracht. Das aus einer mittelalterlichen Eckburg entstandene Schloss dient mittlerweile ausschließlich als Schülerheim. Aktuell besuchen 781 Jugendliche die Schule.

Im alten Kulturhaus startete 2008 die Zweigstelle der HTL Mistelbach mit der Fachrichtung „Innovative Gebäudetechnik“ den Betrieb. Nun ist die Bildungseinrichtung im neu gebauten K9 untergebracht – der Name des Gebäudes ist eine Analogie zu den insgesamt 9 Katastralgemeinden.

Aus Bezirksarmenhaus wurde Landespflegeheim

Schon in den Jahren 1908 bis 1910 entstand das Bezirksarmenhaus, der Vorläufer des heutigen Landespflegeheims. Dem ständigen steigenden Platzbedarf versuchte man in den 1950er- und 1960er-Jahren, durch Zubauten beizukommen. 2001 wurde der Neubau am jetzigen Standort beschlossen, das moderne Haus drei Jahre später in Betrieb genommen. Das ehemalige Bezirksarmenhaus dient nun zu Wohnzwecken.

In den 1920er-Jahren wurde das E-Werk errichtet, das bis in die frühen Nachkriegsjahre bestand. Als erster Haushalt erhielt Elisabeth Hoffmann in Göstling Nummer 53 den Stromanschluss. Heute ist das Gebäude ein privates Wohn- und Geschäftshaus. Die städtische „Kaiser Franz Josef I. Jubiläums-Schwimm- und -Warmbadeanstalt“ stand gleich nebenan. Dieses Haus gibt es jetzt nicht mehr.

Die jüngere Geschichte der Stadtgemeinde ist eng mit der Mineralölindustrie verbunden. Mit der Bohrung Göstling II wurde 1934 bereits eine Tagesproduktion von 30 Tonnen Erdöl gefördert. Georg Lederbauer (Jahrgang 1944) erzählt: „Noch heute erinnere ich mich genau an die Explosion im Tanklager am 22. Oktober 1951, obwohl ich damals noch ein kleiner Bub war. Es hat drei oder vier Tage lang gebrannt. Erst am letzten Tag holte man die Berufsfeuerwehr, um mit Schaum zu löschen. Ein Bach wurde mit Erde erstickt, die noch jahrelang rot war. Glücklicherweise konnte ein Übergreifen des Brandes auf den Wald verhindert werden.“

Damals war Zistersdorf russische Besatzungszone. Lederbauer: „Die Soldaten kamen aus dem asiatischen Teil Russlands. Bei den Löscharbeiten haben sie mitgeholfen. Aber es gab jeden Tag Schießübungen mit scharfer Munition.“ Noch heute wird im Raum Zistersdorf Energie produziert – auch mittels 15 Windkraftanlagen am Steinberg.

