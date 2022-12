Bezirk Gänserndorf ist reich an Schlössern

Werbung

Große und kleinere Schlösser finden sich im Bezirk. Manche sind weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt, manche nur regional ein Begriff, manche privat und einige überhaupt verschwunden. Die NÖN gibt einen Überblick über die Gemäuer:

Schloss Marchegg

ist seit der heurigen Landesausstellung bekannt. Aufwendige Sanierungsarbeiten lassen das Gebäude in neuem Glanz erstrahlen. Nächstes Jahr wird das Gemeindeamt einziehen. Marchegg war schon 1978 mit „Jagd einst und jetzt“ Austragungsort einer Landesausstellung.

Schloss Hof

ging nach dem Ende der Habsburgermonarchie in Staatseigentum über und führte über Jahrzehnte ein Schattendasein. Bundesheer, die Deutsche Wehrmacht und in der Besatzungszeit die Rote Armee nahmen in den historischen Räumen Quartier. Wie in Marchegg war es auch in Schloss Hof die Austragung der Landesausstellung „Prinz Eugen und das barocke Österreich“ im Jahr 1986, mit der Sanierungsmaßnahmen einhergingen. Das 2006 geplante Gipfeltreffen anlässlich der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft in Schloss Hof fand aus Sicherheitsgründen nicht statt. Heute ist das revitalisierte Barockjuwel samt weitläufigem Park Top-Ausflugsziel.

Das Liechtensteinschloss

steht in Niederabsdorf. Es geht auf Anfang des 11. Jahrhunderts zurück und gehörte ursprünglich zum Herrschaftsgebiet des Klosters Niederalteich. Im 19. Jahrhundert startete die Nutzung als Zuckerfabrik. Seit 30 Jahren ist das Schloss Sitz eines Reitgutes.

Das Renaissanceschloss

in Angern an der March existiert heute nicht mehr. Es wurde 1945 durch einen Brand zerstört und in den 1960er-Jahren endgültig abgetragen.

Das Gänserndorfer Rathaus

ist heute kaum mehr als Schloss erkennbar. Nach wechselhaften Besitzverhältnissen ging es 1924 an die Gemeinde über und wird seit 1926 als Amtssitz der Stadtgemeinde Gänserndorf genützt.

Schloss Zistersdorf

dient der Ausbildung junger Menschen. Das auf der ursprünglichen Burg an der Südwestecke der Stadtmauer stehende Gebäude erfuhr eine Reihe von Umbauten, zuletzt um das Millennium. Seit 1960 wird das Gebäude als Landesberufsschule für Installateur- und Gebäudetechnik Berufe genutzt.

Schloss Groß-Schweinbarth

ist seit mehr als 380 Jahren in Besitz derselben Familie. Ernst von Traun erwarb 1658 und 1651 die beiden Herrschaftsteile und die ehemalige Wasserburg. Seit diesem Zeitpunkt ist das im Ortsverbund gelegene Schloss Wohnsitz der Familie. Erst in den 1970er-Jahren wurde es nach den Kriegsbeschädigungen saniert.

