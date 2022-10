Deutsch-Wagram ist im ganzen Land bekannt

Im Jahr 1259 erstellten Rationarium Austriacum findet sich die erste schriftliche Nennung des Ortes. Den Zusatz „Deutsch“ erhielt die Ortschaft 1560 zur Unterscheidung vom heutigen Wagram an der Donau. 1929 erfolgte die Markterhebung. Bei der Festsitzung des Gemeinderates am 29. März 1985 im Volkshaus übergaben Bundespräsident Rudolf Kirchschläger und Landeshauptmann Siegfried Ludwig die Urkunde über die Stadterhebung an Bürgermeister Hans Muzik.

Eine während des Bahnbaues entstandene Schottergrube war Basis für den Bau eines Grundwasser-Strandbades. Im Eröffnungsjahr 1929 zählte man 20.000 Besucher. Sogar in Wiener Kaffeehäusern hingen Werbeplakate. Acht Jahre später versuchte man, der sich jährlich verschlechternden Wasserqualität mit einer Tiefenbohrung entgegenzuwirken, leider vergeblich. 1941 wurde das Bad endgültig geschlossen. Die Gebäude des Bades wurden in den Folgejahren für den Bauhof und die Hauptschule genutzt. 1990 erfolgte der Abriss. Heute befindet sich an dieser Stelle der Busparkplatz der Volks- und Hauptschule.

Die zu kleine Kirche wurde ab 1956 vergrößert. Für den Zubau musste die alte Kirche fast zur Gänze abgerissen werden. Die Weihe des Neubaus erfolgte im Juni 1958. Doch schon im Monat davor fand ein seltenes Ereignis in der neuen Kirche statt – die Gnadenhochzeit für 70 gemeinsame Ehejahre von Anna und Andreas Radvan. 2006 wurden der Vorplatz neugestaltet, die Kirchenmauer teilweise abgebrochen und ein Radweg errichtet.

Sehnsucht nach einem Heimatmuseum war groß

Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Markterhebung wurde erstmals der Wunsch nach einem Heimatmuseum laut. 1959 war es so weit: Otto Schilder legte mit seinen Forschungen und der im Jahr zuvor erschienenen Heimatchronik den Grundstein für das Heimatmuseum, das im Rahmen der 700-Jahr-Feier eröffnet wurde. Es ist bis heute in dem historischen Haus aus dem 17. Jahrhundert untergebracht und beherbergt zusätzlich das Museum der Schlacht bei Wagram sowie einen Gedenkraum für das altösterreichische Infanterieregiment Ernst August Herzog von Cumberland, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg Nr. 42.

Der Verein „Kulturplattform“ veranstaltete 1999 das erste Mal das Spargelfestival. Bei dieser Veranstaltung mutiert die Bockfließer Straße zum kulinarischen Zentrum, bei dem das königliche Gemüse im Mittelpunkt steht. Deutsch-Wagram nennt sich auch die „Spargelhauptstadt Österreichs“.

1981 organisierten die Sportvereine ASKÖ (Arbeitergemeinschaft für Sport und Körperkultur Österreich), ATSV Sparta, der Minigolf-Sportclub, die Jagd- und Wurftaubenschützen, die Turn- und Sportunion, der Tennisclub, die Schäferhundstaffel, das Wanderfreudige Deutsch-Wagram und die örtlichen Gewichtheber eine Sportwoche. Mit dabei war auch der mehrfache Olympiateilnehmer im Gewichtheben, Walter Legel.

Die Niederösterreichische Landesregierung löste am 28. April 2009 den Deutsch-Wagramer Gemeinderat auf, da dieser bis Ende März 2009 für das laufende Jahr kein Budget beschlossen hatte. Die Neuwahlen wurden am 20. September 2009 ausgetragen.

