Die Lasseer sind stolz, Europäer zu sein

Das heutige Lassee geht auf das 12. Jahrhundert zurück – damals auch Lauchsee, der See an dem Lauch wächst, genannt. Urkunden liegen bislang nicht vor. Man vermutet, dass die Pfarre eine der ältesten des Klosters Melk im Bezirk ist. Bereits 1189 wird ein Dechant von Lassee genannt. Schönfeld wird 1262 unter dem Namen Seefeld genannt und wurde 1971 Katastralgemeinde von Lassee. Die Verleihung des Markwappens erfolge am 15. Februar 1977.

Seit 2003 ist Lassee Mitglied der Charta der ländlichen Gemeinden Europas, ein Gemeindeverband der 1989 gegründet wurde und aus mittelgroßen überwiegend ländlich strukturierten Gemeinden besteht. Die Charta hat derzeit 28 Gemeinden vereint. Sinn dieser Charter ist es, die Bürger Europas einander näher zu bringen. Insbesondere bei jährlichen Treffen bietet sich die Gelegenheit, die anderen Mitgliedsländer kennenzulernen.

Als sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit zu Europa befindet sich in Lassee eine besondere Sehenswürdigkeit. Der Europapark wurde 2007 im Zuge eines Chartatreffens errichtet und feierlich eröffnet. Nach einer Idee des Künstlers Gottfried „Laf“ Wurm stellten Schüler der europäischen Mitgliedsgemeinden ihre Heimat bildlich dar. „Laf“ Wurm bereitete diese inzwischen 28 Bilder dem Marchfelder Glaskünstler Martin Suritsch zur Reproduktion in Glas-Fusing-Technik auf. Seither bringen die gläsernen Kinderbotschaften durch Sonne und Lichtstrahler den europäischen Gedanken zum Leuchten.

„Laf“ Wurm lebt und arbeitet seit 1975 in Lassee. Er zählt zu den bekanntesten Künstlern Niederösterreichs und ist bekannt für seine Bilder von Landschaften und Lebensräumen in Marchfeld.

Bezirk kämpfte gemeinsam gegen einen Großbrand

Im September 2011 brach am Gelände des Fernwärmewerks ein Großbrand aus. Durch den Einsatz der Feuerwehr gelang es, das Fernwärmegebäude zu schützen. Stroh musste ausgelagert werden. Landwirte halfen mit Traktoren und Anhänger beim Ausbringen mit. In der ersten Nacht war das Durchlöschen notwendig. Für den folgenden Tag wurden weitere Feuerwehren aus dem ganzen Bezirk geordert und eingeteilt sowie die Unterstützung von Transportfirmen angefordert.

Das Ausmaß des Schadens war beträchtlich: Die Strohhalle war einsturzgefährdet, Unmengen von qualmendem Stroh befanden sich am Feld. Die Brandwache bekam in dieser Sonntagnacht noch einiges zu tun. Erst am 4. Oktober konnte nach dem Beseitigen von Glutnestern „Brand aus“ gemeldet werden.

Eine große Zahl von Vereinen ist in der Gemeinde tätig. Dazu zählte auch der 1981 gegründete Jiu-Jitsu-Club, zuletzt Union-Budo-Club Marchfeld, der mit Thomas und Hannes Ganselmayer mehrmalige Staatsmeister hervorbrachte.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.