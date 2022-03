Die starken Frauen, die den Bezirk Gänserndorf präg(t)en

Obwohl bereits 1918 das aktive und passive Wahlrecht für Frauen eingeführt wurde, blieb die weibliche Präsenz in der Politik lange Zeit sehr überschaubar. Noch heute sind Bürgermeisterinnen im Bezirk ein seltenes Bild. Im Gemeinderat schaut es besser aus.

In sieben Gemeinden waren Frauen ab 1946 im Gemeinderat vertreten, eine davon war Johanna Obermaier aus Angern an der March, damals noch Gemeinde Angern. Sie wurde am 11. November 1947 für die SPÖ ernannt und übte die Funktion im Gemeindevorstand bis 1960 aus. Obermaier wurde 1885 in Waltersdorf an der March geboren. Dem damaligen Ortspfarrer ist es zu verdanken, dass sie eine Ausbildung zur Lehrerin im K.u.k.-Zivilmädchenpensionat in Wien absolvieren konnte. Sie unterrichtete an der Volksschule Angern und heiratete 1908 den späteren Schuldirektor Franz Obermaier.

In den 1920er-Jahren musste sie die Schule verlassen. Dass eine verheiratete Frau ein eigenes Einkommen hat, war damals schlicht nicht vorstellbar. Sie arbeitete als Hauslehrerin der Familie Löw und verfasste als Leiterin der Sozialdemokratischen Frauenschaft wöchentlich Artikel im „Volksboten“. 1942 kehrte sie an die Volksschule zurück. Für ihre politische Tätigkeit ehrte sie die SPÖ mit der „Viktor-Adler Plakette“, die Gemeinde Angern verlieh dem Lehrerehepaar 1960 die Ehrenbürgerschaft.

Erst 1998 nahm mit Christa Eichinger aus Prottes eine Frau den Bürgermeistersessel ein. Die Landwirtin gehörte der ÖVP an und stand 18 Jahre an der Spitze der Gemeinde. In ihre Amtszeit fallen die unter anderem die Neustrukturierung der Wasserversorgung und der Bau eines Windparks. Eichinger war bekannt für ihre direkte Art. Sie verstarb 2016 nach schwerer Krankheit.

Ihre Bürgermeisterkollegin Claudia Weber – von 2011 bis 2020 für die SPÖ und später die Bürgerliste Ortschefin – erzählt eine Anekdote: „Als ein deutscher Reisebus bei der schmalen Zufahrt zum Barbarakreuz nicht mehr weiterkonnte, sagte Eichinger: ,Foa gaunz afoch arschlings zruck‘.“ Die Ansage bedurfte einer Übersetzung ins Hochdeutsche für den verdutzten Fahrer.

Auch Bezirkshauptstadt stand eine Frau vor

Annemarie Burghardt stand der Bezirkshauptstadt von 2006 bis 2010 als Bürgermeisterin für die SPÖ vor. Heute lenken mit Marianne Rickl in Groß-Schweinbarth, Angela Baumgartner in Sulz, Ulla Mühl-Hittinger in Deutsch-Wagram, Dagmar Zier in Untersiebenbrunn (alle ÖVP) sowie Monika Obereigner-Sivec (SPÖ) in Groß-Enzersdorf doch einige Frauen an der Spitze die Geschicke der Gemeinden.

Auch auf Landesebene sind Frauen aus dem Bezirk nicht gerade stark vertreten. Karin Renner (SPÖ) aus Markgrafneusiedl war von 2003 bis 2018 Abgeordnete im niederösterreichischen Landtag und fungiert seit 2018 als Dritte Präsidentin. Von 2013 bis 2018 hatte sie zudem die Funktion des Landeshauptmann-Stellvertreters inne.

Die gebürtige Steirerin Amrita Enzinger zog 2002 in ihrer neuen Heimatgemeinde Deutsch-Wagram in den Gemeinderat ein und hatte für drei Jahre das Amt der Vizebürgermeisterin inne. Von 2008 bis 2018 war sie Grünen-Landtagsabgeordnete.

