Gänserndorf: Vom Wohlstand zum Wohnbezirk

Niederösterreich feiert heuer seinen 100. Geburtstag. Auch im Bezirk Gänserndorf haben sich die Strukturen in den vergangenen zehn Jahrzehnten stark gewandelt. Gut bezahlte Jobs in der personalintensiven Industrie gingen aufgrund der Automatisierungswelle verloren. Die Kaufkraft der Bewohner sank. Aus dem finanzstarken Arbeitsbezirk wurde ein finanzschwacher Wohnbezirk.

Aber zurück zum Anfang: Das Marchfeld war durch die Eisenbahn schnell erschlossen. „Ohne Bahn wären wir noch immer ein reiner Agrarbezirk. Am stärksten wuchsen Strasshof und Gänserndorf. Letzteres deshalb, weil Weikendorf wegen der Brandgefahr keinen Bahnhof wollte“, weiß der Gänserndorfer Walter Hansy, Geschäftsführer des NÖ Seniorenbundes.

OMV beschäftigte zur Spitzenzeit 4.500 Menschen

Die OMV mit den Standorten Gänserndorf und Neusiedl beschäftigte in ihrer Spitzenzeit 4.500 Menschen, heute sind es nur noch ein paar hundert. Auch zwei der drei Zuckerfabriken, nämlich Hohenau und Dürnkrut, schlossen für immer ihre Pforten. Das riesige Eskimo-Iglo-Werk in Groß-Enzersdorf wanderte ab. Grund: Gewinnmaximierung. Etwas Positives gab es dafür in Deutsch-Wagram: Dort eröffnete die Firma Glock ein erfolgreiches Pistolen-Werk.

Wichtig und stark war im Bezirk immer die Landwirtschaft. Hansy: „Früher galt das Marchfeld als Kornkammer Österreichs, heute ist es Kornkammer und Gemüsegarten Österreichs. Auch Obst wird immer mehr angebaut.“ Der Weinbau veränderte sich ebenfalls – vom Massenprodukt zum Qualitätsprodukt.

March und Donau waren immer natürliche Grenzen

Grenzen bildeten immer die March im Osten und die Donau im Süden – bis heute. Während es über die March ein Dutzend Brücken in die Slowakei gab, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden, gibt es über die Donau lediglich jene nach Hainburg. Die Stadt im Bezirk Bruck/Leitha sowie das kleine Dorf Stopfenreuth im Bezirk Gänserndorf machten 1984 Schlagzeilen, als das dort geplante Wasserkraftwerk von Umweltschützern verhindert wurde. 1997 wurden die betroffenen Donau-Auen schließlich zum geschützten Nationalpark erklärt.

1922 hatte der Bezirk Gänserndorf 79.000 Einwohner, heute sind es 105.000 – Tendenz steigend. „Der erste Landeshauptmann von NÖ war Johann Mayer, geboren in Deutsch-Wagram. Er war maßgeblicher Verhandler beim Trennungsgesetz“, erklärt Bezirkshauptmann Martin Steinhauser. Er sieht den Tourismus im Aufschwung, insbesondere durch die Marchfeldschlösser und die dort stattfindenden Veranstaltungen.

Arbeitsplätze gingen in den 80ern verloren

Gänserndorfs AMS-Leiter Georg Grund-Groiss erinnert an eine ansehnliche Industriegeschichte des Bezirks: „Neben den schon genannten Firmen unterhielten auch Kapsch und Siemens große Produktionsstätten mit vielen tausend Arbeitsplätzen, die ab den 1980er-Jahren verloren gingen.“ Wirtschafts-, Finanz- und Eurokrisen bescherten dem Bezirk ein Niveau der Arbeitslosigkeit, das Jahrzehnte davor undenkbar schien.

Dennoch: In der Covid-Pandemie erweist sich der Gänserndorfer Arbeitsmarkt als bemerkenswert robust, was Grund-Groiss auf die vielgestaltige Dynamik zurückführt: „Biolandwirtschaft, sanfter Tourismus, aber auch die Erzeugung wissensintensiver Produkte und Dienstleistungen könnten der Grund sein.“

Für den Leiter der Gänserndorfer Wirtschaftskammer, Philipp Teufl, ist die Eröffnung seiner Bezirksstelle 1949 ein absolutes Highlight: „Seither haben die Unternehmer vor Ort eine Ansprechstelle.“ Ein Beispiel für die Bewegung von einem reinen Agrargebiet hin zu einem modernen Wirtschaftsstandort sieht Teufl im OMV-Technology-Center in Gänserndorf oder im Pharma-Unternehmen Pfizer in Orth.

Mit 98 Jahren ist Hedwig Lehner nur zwei Jahre jünger als NÖ. privat

Hedwig Lehner ist fast so alt wie Niederösterreich. Sie wurde am 20. April 1924 geboren und lebte in Loidesthal. Ihr Leben war geprägt von Arbeit. So half sie beim Bau von drei Häusern mit und stand häufig schon um 3 Uhr morgens auf, damit die Arbeiter verköstigt werden konnten. Neben persönlichen Erlebnissen war für die Seniorin das Miterleben des technischen Fortschrittes faszinierend. Mit ihren 98 Jahren ist sie den Neuerungen noch immer aufgeschlossen, die Bedienung ihres Handys stellt für sie kein Problem dar.

Zeitzeugin aus Loidesthal erinnert sich an Kriegsjahre

So ein langes Leben hat allerdings nicht nur positive Seiten. „Im Krieg mussten wir uns so oft verstecken – im Keller, auf dem Dachboden. Das will ich nicht mehr mitmachen müssen“, erinnert sich Lehner. Ihr Vater starb bereits mit 55 Jahren. Er musste zwei Jahre mit einer russischen Kugel im Kopf leben, die sich nicht herausoperieren ließ. Ihr jüngerer Bruder verstarb früh nach einem Schlaganfall. Heute lebt Hedwig Lehner im Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf. Sie hat zwei Söhne und vier Enkelkinder.