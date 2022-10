Orth erlebte drei Jahrhundertfluten in einem Jahrhundert

Aus einer Schenkungsurkunde des Kaisers Heinrich II. aus 1021 stammt die erste gesicherte Nennung von Orth. Den Namenszusatz „an der Donau“ gibt es seit 1958. Vier Jahre später erhielt die Gemeinde das Marktwappen verliehen. Schon im 17. Jahrhundert soll es ein Wappen gegeben haben.

Weithin bekannt als Erkennungszeichen der Gemeinde ist das Schloss Orth, das auf eine mittelalterliche Wasserburg zurückgeht und mehrere Bauphasen durchlebte. Nach dem Untergang der Habsburgermonarchie übernahm die Republik Österreich das Gebäude und nutze es als Zentralverwaltungssitz der habsburgischen Güter im Marchfeld.

Später fungierte es als staatlich geführter Gutsbetrieb und Schüttkasten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Altschloss noch als Getreidespeicher genutzt. Bis in die 1950er-Jahre haben Frauen noch händisch das Getreide gebeizt, das in Säcken die Treppen hinaufgetragen werden musste.

Damals war im alten Schlossteil ein Konsummarkt untergebracht. Die vielen Landarbeiter, die im Schloss und im Meierhof beschäftigt waren, legten die Keimzelle der Sozialdemokratie im Ort.

Im Jahr der Wappenverleihung richtete das Land Niederösterreich im Schloss das Fischereimuseum ein, 1982 folgte das Donaumuseum. Beide Museen wurden 2003 geschlossen. Nach einer umfassenden Renovierung hat seit 2005 das schlossORTH-Nationalparkzentrum seinen Sitz im Schloss. Weiters betreibt die Gemeinde das museumORTH und das Veranstaltungszentrum in dem historischen Gebäude. Schloss Orth ist zudem auch Teil des sogenannten „Marchfelder Schlösserreiches“.

Historische Wendeltreppe wurde frisch saniert

Ein interdisziplinäres Bauforschungsprojekt war Basis für die Sanierung der historischen Wendeltreppe aus der Renaissance, die nach der Sanierung im Zuge der 1000 Jahr Feier (mit einem Jahr pandemiebedingter Verspätung) im September dieses Jahres wiedereröffnet wurde. Damit ist nun auch die Empore wieder zugänglich.

Die Nähe zur Donau brachte auch Katastrophen mit sich. Vor dem Bau des Schutzdammes Ende des 20. Jahrhunderts drang das Donauwasser bis zum Schloss vor. 1954 wurde die Gemeinde durch die damals „Jahrhunderthochwasser“ genannte Flut heimgesucht. Zillen waren mitten im Ort bei der Feuerwehr angeleint. Jeder musste mithelfen, Sandsäcke zu befüllen.

2002 kam es wieder zu einer „Jahrhundertflut“. Der Pegelstand stieg am 15. August 2002 auf 7,8 Meter und übertraf damit den Wert von 1954 noch um 42 Zentimeter. Schon elf Jahre später wurde dieser Wert wieder pulverisiert – die Donau stieg auf 7,98 Meter. Durch den tatkräftigen Einsatz der Feuerwehren und der Bevölkerung konnte eine größere Katastrophe vermieden werden.

Seit Anfang der 1980er-Jahre hat ein führendes Pharmaunternehmen einen seiner Hauptstandorte in der Gemeinde. Seit der Firmenübernahme 2019 dient Orth an der Donau als Standort einer der zehn größten Unternehmen in der Pharmabranche.

