Schönkirchen-Reyersdorf: Bekannt fürs Freibad und für Bodenschätze

In einer um 1159 ausgestellten Urkunde des Bischofs Konrad von Passau wird ein „Vlricus de Sconchirchen“ erstmals erwähnt. Eine Pfarreinweihungsurkunde von Weikendorf aus 1115 nennt erstmals „Reyersdorf“. Die heutige Marktgemeinde Schönkirchen-Reyersdorf entstand durch die Gemeindezusammenlegung im Jahr 1971. Das Marktwappen wurde 1978 verliehen.

Eine bis heute bestehende Attraktion ist das 1968 eröffnete Parkbad. Mit einem für internationale Wettbewerbe geeigneten Schwimmbecken war es damals das modernste Freibad Österreichs. Ein Sprungturm, ein Nichtschwimmerbecken und ein Planschbecken für die Kleinsten ergänzen das Angebot. An die 5.000 Badegäste zählte das weitläufige Bad zu seinen besten Zeiten, davon viele aus Wien. Heute ist das Parkbad eines der drei Freibäder im Bezirk.

Fossile Brennstoffe brachten Reichtum

Der finanzielle Wohlstand der Gemeinde war über viele Jahre mit der Erdöl- und Erdgasförderungen auf Gemeindegebiet verknüpft. Mit der Bohrung „Schön T2“ erreichte die OMV in einer Teufe von 2.973 Meter das drittgrößte Erdölfeld Österreichs. 1962 wurde die Produktion aufgenommen. Fünf Jahre später konnte mit „Schönkirchen Übertief“ in etwas mehr als 6.000 Metern die größte Erdgaslagerstätte Österreichs erschlossen werden. Seit deren Ausschöpfung dient der Hohlraum als Untergrund-Erdgasspeicher.

Die Verlegung von Erdgasleitungen ermöglichte 1979 einen Blick weit zurück in die Vergangenheit. Die Prähistorikerin Walpurga Antl legte zwölf awarische Gräber aus dem Jahr 650 bis 800 n. Christus frei. Bei einer weiteren Grabung 1993 kamen 59 weitere Gräber zutage. Die Funde zählen zu den bedeutendsten aus dieser Epoche nördlich der Donau.

Die Gemeindezusammenlegung 1971 wurde in beiden Gemeinden einstimmig beschlossen. Gemeinsamkeiten gab es schon vorher. So arbeitete der Gemeindesekretär bereits in zwei verschiedenen Gemeindeämtern. In Reyersdorf war dies ein Gebäude unterhalb der Kirche, das heute nicht mehr steht. Das ehemalige Gemeindeamt Schönkirchen war in der Unteren Hauptstraße angesiedelt und beherbergt bis jetzt das Depot des Theatervereins. 1978 schließlich bezog die Verwaltung das neue Haus am heutigen Standort.

Seit mehr als 30 Jahren ist die „Bude“, ein Zusammenschluss der Jugend, fixer Bestandteil im Vereinsleben der Gemeinde. Schon seit Jahren widmen sie den Erlös der legendären Veranstaltung „Summer Blow Out“ im Parkbad dessen Erhaltung. Heuer steigt die Megaparty am Samstag, 20. August.

